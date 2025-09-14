Дроны ГУР атаковали военное российское химическое производство в Пермском крае: подробности

Дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ведущее военное химическое производство в Пермском крае РФ. Поражение критически важного для российского военно-промышленного комплекса предприятия было осуществлено 13 сентября.

Для атаки по вражеским целям использовали ударные БПЛА. Об этом сообщили источники ГУР в комментарии OBOZ.UA.

Подробности атаки ГУР на химическое производство РФ

По информации источников в разведке, 13 сентября ударные БПЛА ГУР осуществили поражение критически важного для российского ВПК предприятия химической промышленности РФ и второй по величине на России производитель химической продукции органического синтеза – ПАО "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.

Предварительно известно, что повреждено оборудование для производства карбамида.

В ГУР добавили, что продуктами предприятия являются основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ: уротропин, метанол, пентрит, карбамид.

Что известно о "Метафракс Кемикалс"

"Метафракс Кемикалс" – крупное химическое предприятие в городе Губаха Пермского края РФ, которое специализируется на производстве метанола и его глубокой переработке. Компания входит в число крупнейших производителей такого профиля в Пермском крае и в России в целом.

Под маркой "Метафракс" выпускают широкий спектр продуктов: метанол и производные от него, в частности формалин, пентаэритрит, уротропин (гексаметилентетрамин), параформальдегид и другие химические вещества.

Отдельные продукты предприятия имеют промышленное и военное применение, поэтому их наличие создает потенциальную возможность использования в оборонно-промышленном комплексе.

К примеру, уротропин, который используют для синтеза мощного взрывчатого вещества RDX, регулярно фигурирует в номенклатуре продукции компании и в ее закупочных документах. RDX – одно из ключевых военных взрывчатых веществ. Его применяют в составе пластичных ВВ (например, С-4), а также в боеприпасах различного назначения.

Завод расположен примерно в 1 600 км от государственной границы с Украиной.

Операция реализована Силами беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО.

Губернатор Пермского края РФ Дмитрий Махонин отметил, что беспилотник совершил атаку на одно из промышленных предприятий Губахи в Пермском крае России. По его словам, предприятие якобы работает в штатном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Силы специальных операций ВСУ осуществили уникальную операцию по прекращению железнодорожного сообщения, задействованного в снабжении оккупантов на Харьковском и Сумском направлениях. В результате комбинированной атаки ликвидированы "росгвардейцы", уничтожено дорожное полотно и топливные цистерны.

