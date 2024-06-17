Дроны-камикадзе ГУР ночью атаковали военные объекты в трех регионах России: подробности
Дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 17 июня атаковали дронами военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях страны-агрессора РФ. Местные жители слышали звуки взрывов и работы ПВО.
Об этом сообщают источники в украинской разведке. Одной из целей БПЛА стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод.
Оба эти предприятия используются оккупантами в военных целях.
В районе этих объектов местные жители слышали звуки взрывов, а также ПВО.
О воздушной угрозе сообщили также "губернаторы" Белгородской и Воронежской областей.
Около трех ночи по местному времени, по словам местных жителей, над территорией Воронежской области РФ раздались взрывы.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 июня в российском Липецке сообщили об атаке дронов и стрельбе. В Очевидке рассказали о взрывах и дыме над тракторным заводом и металлургическим комбинатом.
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