Дроны-камикадзе ГУР ночью атаковали военные объекты в трех регионах России: подробности

Дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 17 июня атаковали дронами военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях страны-агрессора РФ. Местные жители слышали звуки взрывов и работы ПВО.

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Об этом сообщают источники в украинской разведке. Одной из целей БПЛА стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод.

Оба эти предприятия используются оккупантами в военных целях.

В районе этих объектов местные жители слышали звуки взрывов, а также ПВО.

О воздушной угрозе сообщили также "губернаторы" Белгородской и Воронежской областей.

Около трех ночи по местному времени, по словам местных жителей, над территорией Воронежской области РФ раздались взрывы.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 июня в российском Липецке сообщили об атаке дронов и стрельбе. В Очевидке рассказали о взрывах и дыме над тракторным заводом и металлургическим комбинатом.

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