Партизаны 'Атеш' совершили диверсию в российском Смоленске. Фото и видео

Агент военного движения "Атеш" совершил диверсию в российском Смоленске. Партизан поджег и уничтожил релейный шкаф на железной дороге возле города.

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Об этом сообщили в Telegram "Атеш". Там отметили, что железная дорога в указанном районе имеет важное логистическое значение для армии оккупантов – это транспортный коридор, соединяющий центральную часть России с северо-западными регионами.

"От этой отрасли напрямую зависит работа предприятий Транснефть, Газпром, Ростех, включая производство и опрокидывание военной техники из центральных регионов России", – сообщили активисты движения.

На опубликованных кадрах видно, как партизан облил релейный шкаф горючим, после чего он загорелся, как спичка.

Они отметили, что каждый день к "Атеш" присоединяется все больше россиян, стремящихся приложить усилия, чтобы остановить преступный режим и вернуться к мирной жизни.

Напомним, что ранее партизаны "Атеш" действуют не только на временно оккупированных территориях Украины, но и России. В частности, агент движения устроил диверсию практически в "сердце" государства-агрессора: недалеко от Москвы, в подмосковном городе Клин. Там уничтожена станция спутниковой связи Р-441 "Ливень".

Там также опубликовали видео, на котором зафиксировано, как агент "Атеш" под носом у российских захватчиков облил установку горючей смесью и поджег. Станция мгновенно вспыхнула, как факел.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Луганской области оккупанты пожаловались на "бабушку-диверсантку" из Старобельска, которая якобы хотела накормить их пирожками с канцелярскими кнопками. Захватчики "ЛНР" сетуют, что им приходится всегда быть осторожными на оккупированных украинских землях, где повсюду может быть скрыта опасность.

– Ранее активисты "Атеш" уничтожили релейный шкаф в Ярославле, что усложнило работу железнодорожной станции "Полянки". Это усложнило транспортировку продукции военного назначения ряда русских заводов.