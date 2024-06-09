Кафиры на захваченной территории Луганщины пожаловались на "бабушку-диверсантку", которая якобы хотела накормить их пирожками с канцелярскими кнопками. Захватчики сетуют, что им приходится всегда быть "начеку" на оккупированных украинских землях, где повсюду может быть скрыта опасность.

О случае рассказали пропагандистские паблики, опубликовав фото смертоносного "угощения". По словам пропагандистов, по дороге к линии фронта военные РФ повстречали пенсионерку из Старобельска, которая угостила их пирожками.

Когда захватчики РФ сели за стол и стали разламывать пирожки руками, внутри обнаружили "сюрприз" – канцелярские кнопки, утверждают росСМИ.

В связи с этим оккупантов призвали "проявлять осторожность с подобными угощениями и быть начеку, потому что никогда нельзя предугадать, где скрывается опасность".