Оккупант похвастал, как военные Путина 'победили' бабушку: та помогала ВСУ. Видео

Российский оккупант с гордостью рассказал о "победе" над украинской пенсионеркой, которая помогала Вооруженным силам Украины. По его словам, женщина сообщила защитникам о заходе захватчиков в село, после чего ее "куда-то там увезли".

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Видео с рассказом "доблестного" российского военного, обвешенного медалями, распространили кремлевские пропагандисты. Оккупант сообщил, что как только его подразделение зашло в украинский населенный пункт, захватчики обнаружили бабушку, которая докладывала украинским спецслужбам о прибытии врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Моцарт, Лис, я пошли на третью улицу, а Кузнец, Мишка, Еврик наткнулись на бабушку. Вот только мы еще пришли, минут 30, наверное, находимся здесь, и они слышат, она там говорит: "Зашла группа 28 человек". У нас 29 зашло, на одного человека всего ошиблась. Оружие, говорит, автоматы, гранатометы, пулеметы. Возраст от 20 до 50", – сказал военный РФ.

По его словам, когда оккупанты потребовали у женщины телефон, она ответила, что говорит с дочерью.

"Они раз – телефон нашим спецслужбам, спецам (передали. – Ред.). Те говорят, да ну, она же нам плов приносит. Она ходила их подкармливала. Начинают пробивать – точно СБУ. У нее два сына против нас воюют. И эту бабушку, 63 года, увезли куда-то там", – рассказал захватчик.

В каком населенном пункте была "побеждена" украинская бабушка, оккупант не уточнил.

"Такие истории только подтверждают, что население оккупированных территорий ненавидит захватчиков и ждет украинскую армию. Россиян сдают все, включая подростков и старушек", – прокомментировал журналист Денис Казанский.

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