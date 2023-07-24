Оккупанты устроили в Крыму охоту на "ключевых агентов": кому грозит опасность

На территории оккупированного Крымского полуострова спецслужбы РФ сейчас проводят целый комплекс "мероприятий", который грозит большими неприятностями местным жителям. Только за последние пару недель в Крыму провели ряд задержаний ни в чем не повинных людей.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Схема с "предателями"

Настоящую охоту на проукраински настроенных крымчан устроили ФСБ и полиция страны-агрессора при помощи коллаборантов-провокаторов.

Один из них – житель Феодосии Александр Талипов, который ведет Telegram-канал, в котором выкладываются фото, видео и персональные данные жителей оккупированного полуострова, которых заподозрили в "предательстве России".

"Талипов работает в связке с "органами", его так и называют – "сексот ФСБ". Но еще чаще он контактирует с полицией, которой нужны показатели по раскрываемости. Схема такая: в социальных сетях собирают информацию о крымчанах – тех, кто, например, когда-либо использовал украинский язык, поздравлял френдов с украинскими праздниками или даже завуалированно высказывал свое "не такое" отношение к войне. После этого провоцируют людей, чтобы они разоткровенничались, а затем сливают переписку Талипову. Тот выкладывает фото и данные "предателей России" у себя на канале", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в Крыму.

По его словам, после этого начинается самая настоящая травля крымчан, которые против войны. И заканчивается это вызовом в полицию, "которая возбуждает дела как горячие пирожки". Соответственно, "раскрываемость" в Крыму таких дел – "просто феноменальная".

"За годы оккупации многие жители Крыма, не изменившие Украине, научились скрывать свою позицию, стали осторожными. Однако люди разные, кто-то не выдерживает постоянного напряжения и срывается, ведется на провокации российских силовиков и их пособников. А этого делать нельзя, иначе станешь легкой добычей оккупантов. И хорошо, если удастся отделаться только штрафом, но может обернуться намного хуже", - говорит наш собеседник.

Охота на "агентов"

Одно дело кошмарить местных жителей и "раскрывать" дела после проукраинских комментарий в интернете, совсем другое – находить "украинских диверсантов". Но и тут российские спецслужбы наращивают показатели. Правда, в то, что задерживают настоящих агентов, местные жители не верят.

Один из последних громких арестов, о которых стало известно из публикаций каналов оккупантов, – это задержание ФСБшниками жителя Феодосии Романа Мельничука.

По информации российских Telegram-каналов, "36-летний моторист морского флота – технический специалист, который разбирается в различных двигателях и моторах. Он также хорошо знаком с корабельными энергетическими установками". Правда каким образом его знания к созданию самодельных взрывных устройств, на что делают упор оккупанты, неизвестно. На это обратили внимание даже россияне.

Список диверсий, в причастности к которым обвиняют крымчанина, впечатляет. Мельничука подозревают в координировании атаки на нефтебазу и склад боеприпасов у села Октябрьское Красногвардейского района Крыма 22 июля, покушении на вышеупомянутого Александра Талипова в Феодосии 12 июля и поджог машин российского пропагандиста Дмитрия Киселева в сентябре 2022 года в Коктебеле.

Помимо этого жителя Феодосии хотят связать со взрывами на железной дороге в Кировском районе 27 июня, в Феодосии 21 июня и в Симферопольском районе возле села Чистенькое 18 мая.

В России уже заявили, что задержали "ключевого агента ГУР в Крыму", но местные жители в это не верят.

"Нашли очередного козла отпущения – это обычная практика силовиков. Похоже, и тут Талипов помог найти жертву", – говорит собеседник OBOZREVATEL на оккупированном полуострове.

Не верят в то, что житель Феодосии мог совершить "все эти диверсии", и россияне. В комментариях они говорят, что на Мельничука "повесят все глухари" – то есть нераскрытые дела.

Собеседники OBOZREVATEL в Крыму говорят, что после ударов по военным объектам россиян оккупанты усилили террор местных жителей.

"Усиленно ищут "агентуру" и "диверсантов". Чаще стали останавливать на дороге, проверять документы и содержимое телефонов. Потому сейчас всем украинцам нужно быть особенно осторожными", – говорит наш собеседник.

Задержания ни в чем не повинных людей в Крыму для ФСБ и российской полиции действительно обычное дело, их не волнуют сломанные судьбы, главное – отчитаться в Москву. Однако за все придется платить.