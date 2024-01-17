Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте: новые детали вражеской атаки на Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области. Фото

В ночь на 17 января российские войска атаковали южные регионы Украины дронами-камикадзе, вражеские "Шахеды" заходили с Черного моря на критически низкой высоте. Только над Одесской областью силы ПВО сбили 11 дронов, еще по одному приземлили в Кировоградской и Николаевской областях.

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Об атаке рассказали в Силах обороны юга. Там также показали последствия падения обломков в Одесской области.

Атаку дронами-камикадзе на юг нашего государства россияне совершили ночью. Силы ПВО отражали ее около трех часов.

"По одному дрону уничтожены в Николаевской и Кировоградской областях. Основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря", – отметили в Силах обороны юга.

Над Одесской областью защитникам украинского неба удалось сбить 11 вражеских "Шахедов" на подлете к побережью. Большинство из них попадали в море, однако часть обломков нанесла ущерб в Одессе.

"Обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы. В нескольких локациях произошли возгорания – горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары. Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь", – рассказали в Силах обороны юга о последствиях атаки на Одессу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 17 января войска РФ атаковали Одессу "Шахедами". В городе звучали взрывы, по воздушным целям работали силы ПВО. В результате атаки пострадали трое гражданских.