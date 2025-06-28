Дроны, квадроциклы и другая техника: Порошенко передал помощь бригадам на Харьковском направлении

Петр Порошенко передал очередную партию дронов и техники бригадам на Харьковском направлении. С начала полномасштабного вторжения это 141-я поездка на фронт.

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Об этом рассказал пятый Президент, сообщает "Европейская Солидарность".

"Здесь небо кишит вражескими дронами. Разведывательные и ударные беспилотники оккупант применяет ежесуточно и в большом количестве. Бои напряженные, и украинским военным чрезвычайно сложно. Но наши ребята стоят крепко, сдерживая врага", – рассказал в соцсетях Порошенко.

Среди переданного FPV-дроны, "мавики", квадроциклы, "старлинки", РЭБы и другая техника.

"Сегодня наша команда на Харьковском направлении с большим грузом техники. Закрываем потребности ВСУ в FPV-дронах различных модификаций, в том числе на оптоволокне. Привезли квадроциклы — и штурмовые, и эвакуационные. "Мавики" сейчас на вес золота, уже мало кто их может достать, но нам удается. "Старлинки", детекторы дронов "Ванильный цукорок", зарядные станции, компьютерная техника", – пишет пятый Президент.

"Привезли дроны для 112 отдельной бригады ТрО, где служит наша Марьяша Ницевич. Мы по ней очень соскучились — есть повод обняться. Наконец и у ее побратимов будут новенькие квадрики", – отмечает Порошенко.

Также с сегодняшнего дня "Ай-Петри" будет в арсенале 57 отдельной мотопехотной бригады.

"Именно здесь служит Евгений Солодаев, с которым мы знакомы еще со времен, когда он представлял войско в Батальоне почетной стражи. Поэтому передаем технику в надежные руки", – пишет Порошенко.

53 отдельной механизированной бригаде и сводной стрелковой бригаде Воздушных Сил передали десятки FPV с оптоволокном и "Мавики".

"Нечто интересное привезли для 3 отдельной танковой бригады — мобильный командно-штабной комплекс. Это уже усовершенствованный вариант на базе прицепа", – показал Петр Порошенко.

3-й танковой также привезли квадроциклы – потому что на фронте нужна скорость и мобильность.

Команда Порошенко также заехала в гости к 93 механизированной бригаде "Холодный Яр", где воюет Маруся Зверобой. Технику и дроны передали и 10-й бригаде "Эдельвейс", где воюет Степан Барна, а также 77-й, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 19-му армейскому корпусу.

Всего на этот раз на Харьковщине военные получили помощь на сумму 40 млн грн.

"Наша задача на сегодня выполнена, но только на сегодня. Технику военным отдали, обнялись, поговорили — и в дорогу. Завтра снова к работе", – пишет Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко в День Конституции напомнил, что война не оправдывает авторитарные нарушения Основного закона.