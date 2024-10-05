Дроны неустановленного типа: в Воздушных силах рассказали о новой тактике захватчиков

В последнее время российские войска при воздушных атаках все чаще используют не только "Шахеды", но и дроны неустановленного типа. Эти беспилотники часто подвергаются влиянию украинских средств РЭБ и падают на землю, не причинив вреда.

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Именно этим объясняется относительно небольшое количество сбитых дронов в сводках Воздушных сил, и то, что немалый процент воздушных средств поражения врага попадает в категорию "локационно потерянных". Об этом заявил врио начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии украинским СМИ.

Он отметил, что во время российской атаки в ночь на 5 октября силы ПВО сбили всего три вражеских дрона. Еще десяток был локационно потерян на юге и севере страны. По словам Игнатия, это могли быть не "Шахеды", а дроны других типов. Их специалисты идентифицируют уже на земле после обнаружения обломков.

Так, захватчики все чаще запускают по Украине более дешевые дроны. В частности, речь идет о так называемых "Герберах", их россияне производят в трех вариантах: дроны радиоэлектронной разведки, камикадзе или ложные цели.

Удешевления производства "Гербер" россияне добились благодаря тому, что фюзеляжи этих БПЛА изготовлены из пенопласта, а собираются беспилотники с "довольно низкой культурой производства". Благодаря этому российские "Герберы" время от времени самостоятельно "прекращают свое существование" – инными словами, падают сами по себе.

При этом любая воздушная цель на мониторах ПВО видна как маркер. И выяснить, что именно летело и несло ли это что-то полезное нагрузку можно лишь после исследования обломков после падения или сбития дрона.

"Локационно потерянные – термин, который уже длительное время применяют Воздушные силы в утренних сообщениях, – означает, что цель, сопровождаемая радиотехническими войсками ПС – ударные или разведывательные БПЛА врага, исчезают с радаров, а это в свою очередь означает, что они или исчерпали запас горючего, или упали под влиянием средств РЭБ Сил обороны", – сказал Игнат.

Он добавил, что в последнее время враг использует большое количество средств воздушного нападения, чтобы перегрузить украинскую ПВО и с целью ведения воздушной разведки.

"При обнаружении подозрительных предметов, похожих на БпЛА, просим не совершать никаких действий самостоятельно, и оперативно извещать правоохранителей, ГСЧС или военные администрации", – напомнил украинцам о правилах безопасности Игнат.

Напомним, ночью Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы Украины сбили 3 "шахеда" и не допустили попадания 3 ракет.

Также сообщалось, что оккупанты несколько раз ударили по Запорожской области. А на Херсонщине они попали в сельхозпредприятие и газораспределительную станцию, в регионе за сутки россияне убили двух человек, еще шестерых – ранили.