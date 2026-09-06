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Дроны-перехватчики Sting интегрировали на морской дрон MAGURA: первые сбития вражеских целей уже произошли. Фото и видео

София Закревская
War
3 минуты
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Запуск дронов-перехватчиков Sting с морского дрона MAGURA MV11
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Дроны-перехватчики Sting, которые производит украинская компания Wild Hornets, были интегрированы на морской дрон MAGURA MV11. Беспилотники и системы связи модернизировали специально для работы в морской среде.

Об этом компания Wild Hornets рассказала "Милитарному". Там отметили, что работа над этим проектом велась довольно давно, но широко не освещалась по просьбе военных.

Запуск дронов Sting с MAGURA MV11.

В частности, первые сбития целей дронами-перехватчиками Sting, запущенными с морских беспилотников, произошли еще весной.

Параллельно с боевым применением Wild Hornets продолжала работу над усовершенствованием платформы, перехватчиков и систем связи, ведь работа в условиях морской среды имеет свои особенности.

"То есть ее можно просто установить на платформу-носитель и получить стабильную связь без необходимости разработки дополнительного поворотного механизма, как в случае с направленными антеннами. Она была модернизирована для работы в особо агрессивных условиях", – отметили в компании.

Дрон-перехватчик Sting.
Запуск дронов Sting с MV11.

Кроме того, необходимым условием для эффективной работы именно со скоростными дронами-перехватчиками, запускаемыми с платформ, стала система дистанционного управления Hornet Vision Ctrl, которая обеспечивает низкую задержку сигнала.

FPV-дрон Sting.

Что известно о MAGURA MV11

Морской дрон-авианосец MAGURA MV11 был разработан дизайн- и R&D-бюро UFORCE в Португалии с привлечением международных инвестиций и с акцентом на выполнение задач Сил обороны Украины.

MV11 является крупнейшим дроном в своём классе. В отличие от предыдущих моделей семейства, это транспортная платформа, способная перевозить другие беспилотные системы и оборудование для выполнения задач.

Морской дрон MV11 во время парада в День Независимости Украины.

Благодаря увеличенным габаритам, полезной нагрузке до 2200 кг и автономности до семи дней MV11 может работать в качестве платформы-носителя: доставлять, запускать и обеспечивать поддержку других дронов вдали от берега.

Эта модель предназначена для разведки, наблюдения, поддержки десантных операций, а также доставки топлива и оборудования для других морских беспилотников (USV).

Морской дрон MV11 презентовали на параде ко Дню Независимости Украины.

Ключевой особенностью MV11 стала способность запускать большее количество беспилотников непосредственно со своего борта. Таким образом, платформа превращается в мобильную морскую базу для других беспилотных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели страна-агрессор Россия активизировала применение реактивных ударных БпЛА для своих атак. Для противодействия этим дронам Украине нужны реактивные перехватчики с большей скоростью – на данный момент проводится боевая апробация как минимум четырех таких перехватчиков.

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