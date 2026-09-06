Дроны-перехватчики Sting интегрировали на морской дрон MAGURA: первые сбития вражеских целей уже произошли. Фото и видео

Дроны-перехватчики Sting, которые производит украинская компания Wild Hornets, были интегрированы на морской дрон MAGURA MV11. Беспилотники и системы связи модернизировали специально для работы в морской среде.

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Об этом компания Wild Hornets рассказала "Милитарному". Там отметили, что работа над этим проектом велась довольно давно, но широко не освещалась по просьбе военных.

В частности, первые сбития целей дронами-перехватчиками Sting, запущенными с морских беспилотников, произошли еще весной.

Параллельно с боевым применением Wild Hornets продолжала работу над усовершенствованием платформы, перехватчиков и систем связи, ведь работа в условиях морской среды имеет свои особенности.

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"То есть ее можно просто установить на платформу-носитель и получить стабильную связь без необходимости разработки дополнительного поворотного механизма, как в случае с направленными антеннами. Она была модернизирована для работы в особо агрессивных условиях", – отметили в компании.

Кроме того, необходимым условием для эффективной работы именно со скоростными дронами-перехватчиками, запускаемыми с платформ, стала система дистанционного управления Hornet Vision Ctrl, которая обеспечивает низкую задержку сигнала.

Что известно о MAGURA MV11

Морской дрон-авианосец MAGURA MV11 был разработан дизайн- и R&D-бюро UFORCE в Португалии с привлечением международных инвестиций и с акцентом на выполнение задач Сил обороны Украины.

MV11 является крупнейшим дроном в своём классе. В отличие от предыдущих моделей семейства, это транспортная платформа, способная перевозить другие беспилотные системы и оборудование для выполнения задач.

Благодаря увеличенным габаритам, полезной нагрузке до 2200 кг и автономности до семи дней MV11 может работать в качестве платформы-носителя: доставлять, запускать и обеспечивать поддержку других дронов вдали от берега.

Эта модель предназначена для разведки, наблюдения, поддержки десантных операций, а также доставки топлива и оборудования для других морских беспилотников (USV).

Ключевой особенностью MV11 стала способность запускать большее количество беспилотников непосредственно со своего борта. Таким образом, платформа превращается в мобильную морскую базу для других беспилотных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели страна-агрессор Россия активизировала применение реактивных ударных БпЛА для своих атак. Для противодействия этим дронам Украине нужны реактивные перехватчики с большей скоростью – на данный момент проводится боевая апробация как минимум четырех таких перехватчиков.

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