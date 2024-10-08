'Дроны, РЭБ и ракетная программа': Зеленский очертил приоритеты производства оружия в Украине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский наметил приоритеты производства оружия в Украине. Речь идет о максимальном развитии внутреннего производства и поддержке частных инициатив, уже работающих над укреплением обороны.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения во вторник, 8 октября. Президент отметил, что сегодня состоялось заседание Ставки, в ходе которого речь шла о производстве отечественного оружия, поставках от международных партнеров и закупке военной техники, которые могут укрепить обороноспособность страны.

"Провел сегодня Ставку. Было несколько вопросов, но самое главное – это оружие: производство в Украине, поставки от наших партнеров и наши закупки – повсюду в мире, где есть снаряды или техника, которые могут укрепить нашу оборону. Докладывали: Главком Сырский – о потребностях армии, чиновники – о тех возможностях, которые уже реализованы и которые могут быть обеспечены в течение этого года. Это касается и текущих наших потребностей, и запланированных поставок на следующий год", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что приоритетом является максимальное развитие внутреннего производства и поддержка частных инициатив, уже работающих над укреплением обороны. Среди ключевых направлений – производство дронов для армии, которое должно постоянно увеличиваться и адаптироваться к нуждам фронта.

"Производство должно оперативно адаптироваться под нужды фронта и новые возможности применения имеющегося у нас оружия. Другое фундаментальное направление – РЭБ, и здесь частный сектор, украинские предприниматели существенно помогают Украине. И может быть гораздо больше. Мы будем в это привлекать и дополнительные инвестиции партнеров, и в частности, на этой неделе будет работа по этому поводу. Отдельный упор – наша, государственная ракетная программа, и во всех ее элементах, во всех ракетных достижениях Украины должно быть гораздо больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России. Результат требуется быстрее. Все соответствующие задачи сейчас выполнены", – сказал Зеленский.

Он добавил, что заслушал сегодня также доклад Главкома Александра Сырского относительно действий на фронте, всех защитных операций, а также Курской операции.

"Сейчас идет уже третий месяц боев в Курской области, и мы сохраняем необходимое давление на Россию в этом направлении. Подробно сегодня докладывал и руководитель ГУР Буданов – о процессах, происходящих в системе врага, и наше влияние на них. Также был доклад министра обороны Умерова о деталях сотрудничества с партнерами", – уточнил президент.

Зеленский также сообщил о внедрении новых пакетов санкций против предателей Украины и лиц, участвующих в военном производстве в России. Он подчеркнул, что Украина продолжает синхронизировать свои санкционные усилия с стремящимися международными партнерами.

"Я благодарен всем, кто помогает нашему государству, нашим людям. Я благодарю каждого и каждого, кто действительно все делает, что сам может, чтобы Украина была сильнее. Спасибо всем нашим воинам! Слава Украине!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина будет производить собственное оружие на подземных заводах. Кроме соображений безопасности, одна из причин такого решения – задержка поставок военной помощи.

Также Зеленский заявил, что отечественный военно-промышленный комплекс продолжает активно работать с тем, чтобы обеспечить потребности нашей армии. В частности, сейчас хорошо налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".