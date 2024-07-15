'Изготовляем очень мощно': Зеленский рассказал о выпуске САУ 'Богдана' и успехах в производстве дальнобойного оружия

Президент Владимир Зеленский заявил, что отечественный военно-промышленный комплекс продолжает мощно работать, чтобы обеспечить потребности нашей армии. В частности, сейчас хорошо налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".

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Кроме того, налажена работа по производству дальнобойного оружия. Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами, где присутствовала главная редакторка OBOZ.UA Леся Гасыч.

По словам президента, украинские предприятия по производству артиллерийских систем производят сегодня больше вооружения, чем другие европейские заводы.

"Производим сегодня очень мощно САУ "Богдана". Я могу сказать, что с заводов в Европе по производству артиллерийских систем производится больше всего нашим предприятием", – рассказал Зеленский.

Также глава государства упомянул об отечественном дальнобойном оружии. Зеленский заверил, что в этом направлении работа идет.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отношение многих партнеров к ударам по территории РФ изменилось к лучшему. Ведь Украина доказала, что такими ударами мы защищаем нашу энергосистему и людей.

Напомним, Зеленский заявил, что в странах НАТО до сих про продолжаются дискуссии о возможности сбивать российские ракеты, которые летят в сторону Польши. Сейчас продолжается обсуждение технических деталей.