'Мы получаем положительные сигналы': Зеленский высказался по поводу ударов по РФ западным оружием и объяснил громкое заявление Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение многих партнеров к ударам по территории РФ изменилось к лучшему. Ведь Украина доказала, что такими ударами мы защищаем нашу энергосистему и людей.

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Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами, где присутствовала главная редактор OBOZ.UA Леся Гасич. По его словам, относительно нанесения ударов вглубь территории России оружием партнеров идет процесс переговоров, однако уже есть положительные сигналы.

"Работа по этому вопросу продолжается. Партнеры сначала не все поддерживали и были довольны ударами нашим оружием по территории России, боясь деэскалации. Но после того, как мы убедили, что такими ударами мы защищаем и нашу энергосистему, их отношение изменилось. Относительно ударов западным оружием – процесс продолжается и мы получаем положительные сигналы по этому поводу", – подчеркнул президент.

Также глава государства объяснил недавнее заявление главы ГУР Кирилла Буданова о наступлении россиян на севере, отметив, что его слова неправильно поняли.

"Я имел разговор с Будановым. Он сказал, что его не так поняли. На Харьковщине проделана серьезная работа, чтобы сделать невозможным наступление с севера", – сказал президент.

Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо. Сейчас есть решение относительно дополнительных пяти ЗРК, которые Киев ожидает от партнеров.

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза наступления российских войск на Украину с севера существует и она абсолютно реальна. Тенденция – на обострение, потому игнорировать проблему нельзя.

Многие ошибочно поняли угрозу с "севера", о которой говорил Буданов, как угрозу с территории Беларуси. Однако это ошибочное восприятие, объяснил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Многие люди почему-то путают Север, о котором говорит Буданов, и Беларусь. Это разные вещи. Угрозы наступления из Беларуси нет", – отметил он.

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