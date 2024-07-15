Зеленский рассказал, сколько Patriot нужно Украине, чтобы полностью закрыть небо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо еще 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо. Сейчас есть решение по дополнительных пяти ЗРК, которые Киев ожидает от партнеров.

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Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами, где присутствовала главная редактор OBOZ.UA Леся Гасич. По его словам, Украина также получит десятки других систем и ракет.

"Результат саммита НАТО - имеем положительные решения по ссылке нашей ПВО. Дополнительно мы получим 5 систем "Патриот" от наших партнеров, а также десятки систем "Хоук", "Насамс", "Самп-Т" и ракет", - сказал Зеленский" .

Он подчеркнул, что для полного закрытия неба нам нужно еще 25 систем "Патриот". Эта система является самым высоким звеном в нашей системе ПВО, поскольку способна сбивать баллистические ракеты.

"Европа нам дала все что могли с ПВО. Есть еще несколько стран, которые могут дать и мы над этим работаем – имеем положительные сигналы", – добавил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы создать агрессору России эффективную конкуренцию в небе. Он также поблагодарил партнеров за дополнительные системы ПВО Patriot, в то же время подчеркнув, что их все равно недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированной атаки РФ на Украину 8 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что F-16 однозначно поступят в Украину. Точные сроки не раскрывают, ведь страна-агрессор тщательно охотится за оружием, которое Киеву поставляют партнеры.

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