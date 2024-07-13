'Проблемы есть': Буданов объяснил, есть ли угроза наступления армии России с Севера

Угроза наступления российских войск на Украину с севера существует, и она абсолютно реальна. Тенденция на обострение, потому игнорировать проблему нельзя.

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Об этом в интервью изданию NV рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Более того, он отметил, что наступление с севера уже продолжается, однако не уточнил, на Сумщине или Черниговщине, чтобы не провоцировать панику.

"Понимаете, это такая для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу – а может, не будет?" – отметил глава ГУР.

Буданов добавил, что проблемы есть, и они обостряются. Глава разведки убежден, что катастрофы не будет, но игнорировать их не получится.

"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", – говорит Буданов.

Напомним, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что российская оккупационная армия планирует значительное увеличение численности. Для наступления на Киев или открытия нового фронта этих сил будет недостаточно, но враг может попытаться расширить существующие позиции.

"Россияне, вероятно, формируют армию или две на 14 дивизий, 16 бригад. Они готовят личный состав, в этом году планируют набрать 300-400 тысяч, с 1 апреля до 150 тысяч призывают на срочную службу", – сообщил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В июне Буданов, комментируя ход событий на фронте, заявил, что ситуация сложная. Однако глобальных негативных последствий не предвидится. По его словам, ситуация для Сил обороны на поле боя будет оставаться такой минимум месяц.

– В ВСУ рассказали, что оккупанты продолжают накапливать силы на Харьковском направлении и используют очень много пехоты. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать линию фронта.

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