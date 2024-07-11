Враг стягивает силы и не принимает во внимание потери: военный рассказал, что происходит на Харьковском направлении. Видео

Российская оккупационная армия продолжает накапливать силы на Харьковском направлении и использует очень много пехоты. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать линию фронта.

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При чем, как и на других направлениях захватчики не принимают во внимание огромные потери и продолжают штурмовать. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир подразделения "Терра" в составе 3 ОШБР Николай "Абдула" Волохов.

По его словам, на данный момент в зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады враг не может найти слабых мест в обороне. Несмотря на это войска РФ бросают в бой огромное количество пехоты и не учитывают свои потери.

"Оккупанты посылают пехоту, путь которой заканчивается смертью. Бронетехники применяет сейчас несколько меньше, но и артиллерия ствольная, и реактивные системы, и авиация – все продолжают использовать на этом участке", – отметил военнослужащий.

Также он добавил, что потеря большей части личного состава не приводит существенно к изменению тактики и замысла вражеских войск. Россияне продолжают реализовывать тоже самое: нагонять пехоту, заменять погибших на новоприбывших и пробовать снова атаковать.

"Применяют часто тактики многоволновых атак – не справилась первая, вторая, десятая, пятнадцатая волна – давайте шестнадцатую попробуем. Действительно, есть определенные коррективы тактики, связанные с погодой. Очень жарко днем, и многая техника может работать некорректно", – рассказал военный.

Напомним, 10 июля страна-агрессор атаковала Харьковщину. Российская армия нанесла не менее 6 ударов по селению Слатино Дергачевской общины из неизвестного типа оружия.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает атаковать в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Несмотря на вражеские штурмы украинские войска сохраняют присутствие на северо-восточной окраине Волчанска.

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