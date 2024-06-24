'Армагеддона не будет, но и легче не станет': Буданов оценил ситуацию на фронте

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, комментируя ход событий на фронте, заявил, что ситуация сложная. Однако глобальные негативные последствия не предвидятся.

Видео дня

Однако, по словам Буданова, ситуация для Сил обороны на поле боя будет оставаться такой минимум месяц. Об этом он сказал в интервью для The Philadelphia Inquirer,.

Отвечая на вопрос, могут ли украинские войска остановить наступление, которое ведут российские оккупационные войска на Донбассе, Буданов сказал: "Хорошая новость заключается в том, что никакого Армагеддона не будет. Плохая новость заключается в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой минимум месяц, и легче не станет".

Издание пишет, что вероятно, государство-агрессор Россия будет давить на Украину изо всех сил в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, и до того, как Вашингтон передаст больше снарядов и другого вооружения, поставки которого были задержаны Конгрессом.

Буданов подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы не допустить продвижения войск РФ в глубину нашей территории и минимизировать успехи оккупантов.

Он напомнил, что главной целью Украины остается освобождение всех захваченных Россией украинских территорий. "У нас нет другого варианта, кроме как вернуть то, что было оккупировано. Иначе состояние войны будет продолжаться вечно", – объяснил Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, Буданов уверен, что незаконно построенный россиянами Крымский мост возможно уничтожить американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Это известное вооружение Украина уже получила от США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!