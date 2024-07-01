Наступления на Киев не будет, но враг может расширить фронт: генерал озвучил прогноз

Российская оккупационная армия планирует существенное увеличение численности. Для наступления на Киев или открытия нового фронта этих сил будет недостаточно, но враг может попытаться расширить уже имеющиеся позиции.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Россияне, возможно, формируют армию или даже две на 14 дивизий, 16 бригад. Они готовят личный состав, в этом году планируют набрать 300-400 тысяч, с 1 апреля до 150 тысяч призывают на срочную службу", – сообщил он.

Генерал заметил, что эта информация нуждается в уточнении и задача военных разведок Украины и ее союзников – отслеживать ситуацию. "Но в потенциале такая возможность есть", – констатировал он.

Говоря о том, с какой целью проводится такое существенное усиление оккупационной армии, Романенко предположил: "Чтобы наступать на Киев, нужна группировка в 250 тысяч, у них таких возможностей нет. Но добавить сил на Харьковское направление и развивать наступление дальше или открыть новое направление – на Сумщине, Черниговщине или в другом месте – для этого потенциально Россия может собрать силы".

Вместе с тем, по оценкам генерала, в настоящее время у оккупационной армии нет сил и средств, достаточных для расширения фронта. Когда такие силы появятся, может возникнуть опасность расширения фронта на севере нашей страны, в районе Сумской и Черниговской областей.

Читайте также полную версию интервью: "Вместо ядерного оружия – КАБы. Интервью с генералом Романенко о планах врага открыть новый фронт".

Как писал OBOZ.UA, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенного командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова и провел совещание по безопасности гражданских в регионе. На нем обсуждались вопросы укрепления обороны и защиты населения.