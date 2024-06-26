Зеленский посетил Донетчину и официально представил нового командующего Объединенными силами ВСУ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским 26 июня прибыл в Донецкую область. Там глава государства представил новоназначенного командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова и провел совещание, посвященное обеспечению безопасности гражданских в регионе.

Видео дня

Также президент пообщался с воинами 110-й и 47-й бригад, держащих оборону в Донецкой области. Об этом сообщил сам Зеленский, он также анонсировал кадровые решения по возвращении в Киев.

"Донецкая область. Вместе с нашими воинами, вместе с главкомом Сырским и новым командующим Объединенными силами генералом Гнатовым. Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону на Донетчине. Заслушали доклады непосредственно с позиций", – подчеркнул президент в коротком видеообращении из Донецкой области, записанном у стелы на въезде в Покровск. Именно на Покровском направлении сейчас идут самые ожесточенные бои.

По словам Зеленского, Гнатов – это "человек молодой, но знание фронта, опыт у него именно такие, как нужно. Задача для генерала Гнатова очевидна – уничтожать оккупанта и – очень важно – беречь как можно больше жизней наших воинов".

Президент также рассказал, что во время поездки смог лично поблагодарить воинов 110-й и 47-й бригад.

"Абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков", – подчеркнул Зеленский.

Впоследствии президент опубликовал также видео встречи с воинами 110-й, 31-й и 47-й отдельных механизированных бригад. Он вручил воинам награды и поблагодарил за мужество и доблесть.

"Заслушал доклады об оперативной обстановке, обсудили с Главкомом и комбригами наши действия. Лично поблагодарил наших бойцов и отметил наградами. Спасибо за защиту нашего государства, за то, что вы ежедневно делаете для того, чтобы Украина у украинцев была", – подчеркнул Зеленский.

В Донецкой области под председательством главы государства также состоялось совещание по безопасности и поддержке гражданских в регионе.

"Много вопросов. И по обеспечению жизни – вода, социальные вопросы, эвакуация, – и по помощи обороне, и по восстановлению жилья. И будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", – анонсировал Зеленский.

Напомним, ранее в этот же день стало известно, что Зеленский утвердил решение о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ. От нового рода войск ожидают "наращивание способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечение их готовности к применению".