Зеленский утвердил решение о создании сил беспилотных систем в структуре ВСУ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 июня, подписал указ №382/2024. Он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в составе ВСУ.

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Об этом сообщает пресс-служба президента. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

"С целью наращивания способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечению их готовности к применению, согласно предложению Кабинета министров, Совет национальной безопасности и обороны решил: поддержать внесенное Кабинетом министров предложение о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 февраля 2024 года президент подписал указ, предусматривающий создание в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода войск.

– Силы беспилотных систем были созданы 7 мая. Кабинет министров поддержал проект указа Президента о создании этого рода войск.

– Командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины стал заместитель главнокомандующего Александра Сырского полковник Вадим Сухаревский.

– 11 июня в Киеве был официально презентован новый род войск ВСУ – Силы беспилотных систем. Его символом стала ласточка – "один из самых уважаемых символов в украинской культуре, означающий известие о победе".