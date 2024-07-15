'Есть нюансы': Зеленский прояснил ситуацию с возможностью сбивания Польшей российских ракет

Президент Владимир Зеленский заявил, что в странах НАТО до сих про продолжаются дискуссии о возможности сбивать российские ракеты, которые летят в сторону Польши. Сейчас продолжается обсуждение технических деталей.

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При этом президент отметил, что наша страна уже подписала с Польшей соответствующие документы. Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами, где присутствовала главная редакторка OBOZ.UA Леся Гасыч.

По словам главы государства, далеко не все страны-члены НАТО считают, что сбитие российских ракет, летящих в сторону запада Украины и Польши будет считаться "красными линиями". В то же время Зеленский подчеркнул, что решение в этом вопросе должно быть коллективным.

Также Зеленский рассказал, что речь идет именно о возможности сбивать российские ракеты, которые летят в сторону Польши и в сторону украинских газохранилищ. Президент объяснил, что газом с этих хранилища пользуются именно страны, не желающие принимать окончательно решение о возможности уничтожать ракеты РФ.

Поэтому из-за ракетных ударов по газохранилищам ближайшие соседи Украины могут остаться без газа в отопительный сезон. В то же время Зеленский заявил, что Украина уже подписала с Польшей определенные документы. Сейчас продолжаются обсуждение технических вопросов и другие нюансы.

Напомним, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг выдал, что Польша не будет сбивать российские ракеты, которыми атакуют Украину. По его словам, политика НАТО относительно участия в этой войне неизменна.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает возможность сбивания российских ракет, направляющихся в сторону Польши, пока они еще будут находиться в украинском воздушном пространстве.