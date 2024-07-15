Столтенберг: Польша не будет сбивать российские ракеты, атакующие Украину

Польша не будет сбивать российские ракеты, которыми атакуют Украину. Политика НАТО по участию в этой войне неизменна.

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Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Впрочем, пообещал увеличение поддержки Украине в виде ПВО и F-16.

"НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в том числе за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также важно в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к имеющимся", – заявил Столтенберг.

Однако, отвечая на вопрос о том, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты над территорией Украины, генсек заявил, что этого не будет.

"Политика НАТО неизменна. Мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", – подчеркнул он.

О том, что Белый дом выступает против сбивания Польшей российских ракет над Украиной, заявлял и координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы хотим искать способы, чтобы Украина была эффективной, но мы не хотим эскалации. Это было бы нехорошо для украинцев, это было бы нехорошо для поляков. Мы не хотим, чтобы Путин получил аргументы, что война была спровоцирована НАТО, что это война между Россией и Западом или между Россией и США", – объяснил Кирби позицию Соединенных Штатов.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает возможность сбивания российских ракет, направляющихся в сторону Польши, пока они еще будут находиться в украинском воздушном пространстве.

Это предложение якобы было включено в соглашение о совместной обороне между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в начале этой недели.