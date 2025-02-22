Дроны СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае: прошли детали операции

20 февраля украинские БПЛА обесточили и остановили работу нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ. Последняя является одним из ключевых НПС для транспортировки нефти на Кубани; через нее идут поставки на Афипский и Ильский НПЗ.

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Как стало известно OBOZ.UA, спецоперацию провели сотрудники Службы безопасности Украины. Их дроны ударили по электроподстанции 110/35/10 кВ, питающей НПС.

Возник пожар. Из-за этого произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти.

"Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей РФ. Каждая такая "бавовна" приносит многомиллионные ущербы России и затрудняет обеспечение российской армии топливом", – сообщил информированный источник.

Строительство промежуточной станции НПС-3 "Нововеличковская" "Черномортранснефть" (дочка российской "Транснефти") завершила в августе 2019 года.

Указанная нефтеперекачивающая станция работает на магистральном нефтепроводе Тихорецк – Новороссийск-3 и новом нефтепроводе-отводе Нововеличковская – Краснодар.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В ночь на 19 февраля БПЛА атаковали Самарскую область РФ и попали по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.

– 17 января был поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае Российской Федерации, после чего выведены из строя НПС "Кропоткинская" и "Андреаполь".

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