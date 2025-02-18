'Зафиксирован масштабный пожар': Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ и двух нефтеперекачивающих станций в России

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ потерпел поражение в результате успешной операции. На объекте зафиксирован масштабный пожар. Также после ударов выведены из строя нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь".

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Соответствующее заявление было обнародовано в официальном Telegram-канале Генштаба 18 февраля. "Удар по стратегическим объектам захватчиков: уничтожение энергетической инфраструктуры РФ", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Генштабе, накануне Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры страны-агрессора.

"В результате успешной операции поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На объекте зафиксирован масштабный пожар", – говорится в сообщении.

Кроме того, под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", которые обеспечивали транспортировку горючего для нужд войск оккупантов.

В результате поражения обе выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок горючего для врага, заявили в Генштабе.

Там также указали, что Силы обороны оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, способствующим вооруженной агрессии России.

"Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, которая поддерживает незаконную войну России, будут продолжаться. Украина продолжает бороться за свою свободу и независимость, уничтожая ресурсы агрессора и ослабляя его военный потенциал. Продолжение следует", – заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 февраля в ряде городов Краснодарского края раздались взрывы, местные СМИ заявили об атаке БПЛА и прилетах, в том числе на НПЗ "Ильский" в 50 километрах от Краснодара. В минобороны РФ заявили об налете дронов на не менее чем пять регионов России и оккупированный Крым.

В компании "Каспийский трубопроводный консорциум" пожаловались, что после таки БПЛА вышла из строя НПС "Кропоткинская". Удар был якобы нанесен семью беспилотниками, пока перекачка нефти осуществляется на пониженных режимах.

Напомним также, по данным источников OBOZ.UA, в ночь на 13 февраля дроны СБУ повторно нанесли удар по НПС "Андреаполь" в Тверской области России, являющейся частью "Балтийской трубопроводной системы-2".

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