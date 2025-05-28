Дроны СБУ поразили стратегическое предприятие под Москвой, которое производит крылатые ракеты. Фото и видео

В ночь на 28 мая украинские беспилотники поразили стратегическое оборонное предприятие России - завод "Радуга" имени Березняка. Он расположен в городе Дубна Московской области, в 130 километрах от столицы.

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Об этом сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины. Отмечается, что дроны СБУ сумели обойти систему противовоздушной обороны вокруг Москвы и попали в два важных цеха - сборочный и снаряжающий. В результате удара на территории предприятия вспыхнул пожар.

"Этой ночью дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского ВПК - заводе "Радуга" им. Березняка", который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы. Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по уборочному и снаряжальному цехам предприятия, на которых сейчас идет пожар", - сообщил источник.

Завод "Радуга" является частью российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и специализируется на производстве крылатых ракет различных типов - как "воздух-воздух", так и "земля-земля". Среди них - ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которые активно используются Россией для ударов по гражданским объектам в Украине.

"СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины. Дроновые санкции от СБУ по технологическому тылу российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", – отметил источник в СБУ.

В Генштабе также подтвердили, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по АО "Кронштадт", что в городе Дубна.

Также сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили АО "Ангстрем" в Московской области РФ. Зафиксировано попадание в район цели. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, которая широко используется предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

Кроме этого, накануне, Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины успешно атаковали комбинат Дмитровский, в Ивановской области РФ. Фиксировались взрывы на территории завода. Предприятие производит органические химические вещества - компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу. Поставляет продукцию в ряд других предприятий ВПК России.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным объектам противника, которые задействованы в обеспечении вооруженной агрессии РФ против нашего государства, продолжается", - отметили в Генштабе.

Напомним, в Москве, в результате ночной дроновой атаки, приостанавливали работу четыре аэропорта, более сотни рейсов отменены, россияне в панике. Только во Внуково задерживались на вылет 62 рейса, а в Шереметьево сотни людей стоят в длинных очередях, чтобы осуществить обмен билетов на отмененные рейсы.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 мая во время дроновой атаки на Москву и Московскую область дроны "наведались" в российский город Дубна и атаковали предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Местные жители слышали взрывы в районе предприятия.

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