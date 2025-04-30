УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Дроны СБУ устроили по российскому военному заводу в Муроме – источники

Анна Паскевич
War
1 минута
210
Дроны СБУ устроили по российскому военному заводу в Муроме – источники

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на среду, 30 апреля, атаковали приборостроительный завод в Муроме Владимирской области, работающий на ВМФ РФ и военную авиацию страны-агрессора. На объекте раздались пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, вспыхнул пожар.

Видео дня

Об этом сообщили источники OBOZ.UA. Как отмечается, ночью ударные дроны СБУ поразили предприятие российского ВПК, выпускающего продукцию для ведения войны против УкраиныМуромский приборостроительный завод.

Это предприятие специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих для военно-морского флота и военной авиации страны-агрессора.

На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, вспыхнул пожар.

Дроны СБУ устроили по российскому военному заводу в Муроме – источники

Приборостроительный завод в Муроме находится под санкциями Украины и Европейского Союза, поскольку играет значительную роль в обеспечении военной агрессии РФ против Украины.

Служба безопасности решила эти санкции несколько расширить, сказал собеседник OBOZ.UA.

Дроны СБУ устроили по российскому военному заводу в Муроме – источники

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории РФ", – добавил он.

Дроны СБУ устроили по российскому военному заводу в Муроме – источники

Дополняется...