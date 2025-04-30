Дроны СБУ устроили по российскому военному заводу в Муроме – источники

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на среду, 30 апреля, атаковали приборостроительный завод в Муроме Владимирской области, работающий на ВМФ РФ и военную авиацию страны-агрессора. На объекте раздались пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, вспыхнул пожар.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA. Как отмечается, ночью ударные дроны СБУ поразили предприятие российского ВПК, выпускающего продукцию для ведения войны против Украины – Муромский приборостроительный завод.

Это предприятие специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих для военно-морского флота и военной авиации страны-агрессора.

На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, вспыхнул пожар.

Приборостроительный завод в Муроме находится под санкциями Украины и Европейского Союза, поскольку играет значительную роль в обеспечении военной агрессии РФ против Украины.

Служба безопасности решила эти санкции несколько расширить, сказал собеседник OBOZ.UA.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории РФ", – добавил он.

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