Дроны украинских пограничников ликвидировали оккупантов и уничтожили их укрытие. Видео

Украинские пограничники пристально следят за действиями оккупантов на северной границе Украины. Накануне ответ на российские угрозы на Северо-Слобожанском направлении дали дронари бригады "Стальной кордон".

В результате четкой работы операторов FPV-дронов был уничтожен личный состав и укрытия врага. Видео боевой работы показали в Госпогранслужбе.

Что известно

В ГПСУ заверили, что дроны бригады "Стальной кордон" не только видят, но и ликвидируют угрозы со стороны противника.

"Три оккупанта и два укрытия – именно столько потерь враг получил вчера на Северо-Слобожанском направлении. Работа пограничников была четкой: FPV-дроны обнаружили, прицелились и уничтожили", – отметили в Госпогранслужбе.

Там также показали видео уничтожения живой силы и укрытий захватчиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что новый командующий ДШВ Олег Апостол рассказал о "сюрпризах" для врага и высказался о ситуации на Сумщине. Он подчеркнул, что "подарки", которые готовят для врага Силы обороны, нанесут им невиданные ранее потери.

