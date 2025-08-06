'Оккупанты будут умирать пачками': новый командующий ДШВ рассказал о 'сюрпризах' для врага и высказался о ситуации на Сумщине и Курщине

На Сумщине, где россияне продолжают давить, украинским силам удалось частично стабилизировать ситуацию. Кое-где захватчиков отбрасывают из захваченных ими населенных пунктов.

В то же время на подходе – несколько болезненных для россиян сюрпризов, которые могут им обеспечить такие потери, которых оккупанты до сих пор не знали. Об этом заявил командующий Десантно-штурмовых войск, бригадный генерал Олег Апостол в интервью Телеграфу.

Ситуация на Сумщине и Курщине

По словам командующего ДШВ, сейчас ситуацию на Сумщине Силам обороны удалось частично стабилизировать.

"Конечно, есть понимание, где нам надо усилиться или нарастить усилия. Населенный пункт Андреевка уже освобожден, еще один освободим в ближайшее время. Ведется активная работа", – сказал Апостол, а издание уточнило, что же после записи интервью с ним стало известно об освобождении Кондратьевки.

По словам командующего ДШВ, в последнее время украинское войско активно меняется. И россиян уже совсем скоро ждут неприятные сюрпризы.

"Мы постоянно работаем не только над количественной компонентой, но и над качественным ростом. Например, изменили принцип ведения огня и имеем хорошие результаты. Есть некоторые другие технологические новинки, однако не буду раскрывать их врагу. Мы же понимаем, что оккупанты будут детально изучать это интервью. Могу сказать так: сейчас я готовлю сразу два сюрприза оккупантам. Для одного у меня уже все есть, для второго надо немного ресурсов и времени, но мы это планируем вот-вот реализовать. Если все удастся, врагу будет очень трудно", – подчеркнул Апостол.

Он пояснил, что упомянутые "сюрпризы" касаются и технологического, и инженерного улучшения украинских позиций позиций.

"Мы сделаем россиянам такие килл-зоны (зоны поражения, в которых личный состав не может выжить и не может их пройти. — Ред.), что они будут умирать пачками. Если дойдут туда, то сегодняшние потери покажутся им минимальными", – пообещал генерал.

Он также вспомнил свое участие в Курской операции: непосредственно на месте боев Апостол находился с августа по декабрь 2024 года. Эти месяцы генерал описал как "действительно яркий, хоть и не очень простой этап".

"Мы били врага на его территории, это позволило поднять боевой дух не только в войске, но и в стране в целом. В декабре я перешел на позицию заместителя главкома, где отвечал за улучшение боевой подготовки в войсках. Поскольку я больше работал в Киеве, поэтому не могу комментировать последний этап операции. Думаю, что командование все видело и понимало обстановку, поэтому принимало соответствующие решения. Но в целом проведение Курской операции – было правильным решением, и пи*ары будут в будущем этот позор стирать из своих учебников истории", – ответил командующий ДШВ на вопрос о значении Курской операции и замечания относительно того, что завершать ее следовало раньше.

О проблеме нехватки инструкторов в учебных центрах

Ответил командующий и на непростой вопрос о кадровом "голоде" в украинской армии и недостатке инструкторов, что потенциально оказывает негативное влияние на качество подготовки рекрутов. Апостол проблему признал, однако, по его мнению, ситуацию удается улучшать.

"Сейчас ситуация улучшилась: от мотивации до ситуации с боевой подготовкой, которая в 2025 году лучше, чем в 2024-м. Мы работаем над укомплектованностью инструкторского состава и улучшением подготовки. Сейчас увеличено денежное обеспечение тех, кто занимается подготовкой. Инструктор получает больше, чем те, кто получает дополнительно 30 тысяч за выполнение задач в зоне боевых действий. Созданы условия, чтобы инструкторы оставались в учебных центрах и передавали знания. Одна из мотиваций — денежное обеспечение, это было важно урегулировать", – отметил Апостол.

Он добавил, что сейчас важной задачей остается обеспечение качественного отбора инструкторского состава .

"Не просто набрать, а отобрать и укомплектовать до определенного уровня. Все инструкторы должны соответствовать требованиям и обязательно иметь боевой опыт", – резюмировал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 5 августа, бойцы ГУР показали, как останавливают наступление врага на Сумщине. Защитники из рядов "Спецподразделения Тимура" провели впечатляющую операцию с заходом в тыл к врагу и захватом российских позиций. Ну и, конечно же, с эффектной "денацификацией" более восьми рот захватчиков.

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