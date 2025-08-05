Разбито более восьми рот оккупантов: бойцы ГУР показали, как останавливают наступление врага на Сумщине. Видео

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины не дали врагу продвинуться на Сумщине. Защитники из рядов "Спецподразделения Тимура" провели масштабную операцию с заходом в тыл россиян, захватом и зачисткой позиций оккупантов и последующим закреплением на них.

В ходе реализации опасной миссии защитники отправили на концерт к Кобзону более восьми рот оккупантов. Подробности и некоторые кадры боевой работы обнародовали в ГУР.

Что известно об операции

"Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины не позволили россиянам продвинуться на Сумском направлении. Во время спецоперации разведчикам удалось зайти во вражеский тыл, зачистить позиции оккупантов и закрепиться. Продвижение московитов — остановлено, поставки провизии и боекомплекта их группировке войск — сорваны", – отметили в военной разведке.

В ГУР также опубликовали кадры с ключевыми фрагментами миссии разведчиков. На видео попали стремительные рейды в тылу врага, прицельная работа артиллеристов и гранатометчиков, ликвидация оккупантов сбросами и точными прилетами FPV-дронов; а также кадры ближнего стрелкового боя.

Всего в результате операции воинов ГУР враг потерял по меньшей мере 334 убитыми, еще более 550 — ранеными.

"Согласно радиоперехватам, солдаты армии РФ, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура", – рассказали в ГУР о "воспитательном" эффекте от операции для тех оккупантов, которые до сих пор еще остаются живыми.

В разведке уточнили, что масштабную операцию провели воины подразделений "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" и "6 отряд специальных действий". Все они входят в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецназовцы ГУР ликвидировали оккупантов, которые фотографировались с флагом в селе Зеленый Гай. После того, как захватчики пробрались в населенный пункт, чтобы создать медийную картинку для российской пропаганды, они прожили менее суток.

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