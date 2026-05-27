Дроны ВСУ поразили российский радар 'Небо-СВ' и технику зенитных комплексов. Видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли ряд ударов по ключевым целям российских оккупационных войск в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Среди пораженных объектов – РЛС "Небо-СВ", командно-штабная машина комплекса ЗРК "Бук-М2", тягач из состава ЗРК С-350 "Витязь", склады и логистические объекты.

Видео дня

Об этом сообщили на странице Сил беспилотных систем ВС Украины в Facebook. Операции были проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.

Радиолокационную станцию "Небо-СВ" в Луганской области поразил 1-й отдельный центр беспилотных систем СБС. РЛС предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей и является важным элементом системы противовоздушной обороны противника.

9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" уничтожил командно-штабную машину комплекса "Бук-М2" в Луганской области. Командно-штабные машины обеспечивают управление и координацию работы подразделений ПВО противника.

1-й отдельный центр поразил тягач из состава ЗРК С-350 "Витязь" в Донецкой области. Такие машины используются для транспортировки и обеспечения работы элементов современных зенитных ракетных комплексов противника.

В Луганской области 9-й батальон "Кайрос" также поразил склады материально-технического обеспечения и временный пункт дислокации противника.

1-й отдельный центр во взаимодействии с 413-м полком "Рейд" поразил временный пункт дислокации противника в Донецкой области.

414-я бригада "Птицы Мадьяра" и 412-я бригада Nemesis поразили логистические цели противника в Запорожской и Донецкой областях.

"Силы беспилотных систем продолжают методично снижать способности противника выявлять воздушные цели, координировать работу подразделений и обеспечивать их боеприпасами, топливом и техникой", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью 24 мая нанесли удары по вооружению и складам российских оккупационных войск в Донецкой и Запорожской областях. Среди потерь у противника – пусковая установка ЗРК, РЛС, БпЛА и логистика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!