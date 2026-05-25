СБС Украины проредили ряды оккупантов в Донецкой и Запорожской областях: список уничтоженных целей впечатляет. Видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью 24 мая нанесли удары по вооружению и складах российских оккупационных войск в Донецкой и Запорожской областях. Среди потерь у противника – пусковая установка ЗРК, РЛС, БпЛА и логистика.

Об этом 25 мая сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди. Он опубликовал кадры попаданий по вражеским объектам.

Перечень пораженных объектов

– пусковая установка ЗРК С-300, н.п. Лазаревка, Донецкая область (поразил 9-й батальон "Кайрос" 414-й ОБр СБС "Птицы Мадьяра");

– радиолокационная станция 9С19 "Имбирь", н.п. Стретенка, Донецкая область (поразил 9-й батальон "Кайрос" 414-й ОБр СБС "Птицы Мадьяра");

– железнодорожные цистерны с горюче-смазочными материалами, н.п. Дебальцево, Донецкая область (поразил 1-й Отдельный центр беспилотных систем);

– разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР" (поразил сводный отряд "13" 414-й ОБр СБС "Птицы Мадьяра");

– склад материально-технического обеспечения, н.п. Докучаевск, Донецкая область (поразил 413-й отдельный полк беспилотных систем "Рейд");

– склад боеприпасов/материально-технического обеспечения и временный пункт дислокации подразделения, н.п. Новоянисоль, Донецкая область (поразил 9-й батальон "Кайрос" 414-й ОБр СБС "Птицы Мадьяра");

– полевой армейский склад 40 обрмп 36 А УВ "Восток", н.п. Кременевка, Донецкая область (поразил 9-й батальон "Кайрос" 414-й ОБр СБС "Птицы Мадьяра");

– временный пункт дислокации и пункт технического обслуживания 40 обрмп 36 А, н.п. Никольское, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС

– логистика врага, Запорожская область (поразила 412-я отдельная бригада беспилотных систем "Немезис").

"ЗРК и РЛС – это 22 и 23 элемент ПВО противника, уничтоженные Птицами СБС в течение 01-24 мая. ППОпад будет продолжаться", – написал "Мадьяр".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая Силы обороны Украины провели серию ударов по военной инфраструктуре российских оккупантов на территории РФ и временно оккупированных регионах Украины. Среди целей – нефтебаза в Брянской области, склады боеприпасов, узлы связи и пункты управления артиллерийских подразделений противника.

