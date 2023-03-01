Дрожали окна: в оккупированном Крыму ночью слышали звуки ''бавовны'', захватчики ничего не комментируют

В ночь на 1 марта во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Около 02:30 ночи "бавовна" произошла в районе Евпатории.

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Кроме того, очевидцы утверждают, что взрывы также были в поселке Черноморское. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам местных жителей, отголоски мощных взрывов в Евпатории были слышны даже в северной стороне Севастополя. Более того, серия взрывов прогремела в Черноморском.

При этом очевидцы утверждают, что в Черноморском взрывы были слышны около 01:54, 02:55 ночи и в 04:20 утра. При этом сила взрывов была такой, что в округе тряслись стекла.

В свою очередь о "бавовне" также начали говорить жители поселка Межводное и города Саки. Только после этого несколько взрывов прогремело в Евпатории.

Жители временно оккупированного Крыма в соцсетях начали сообщать о взрывах даже в других населенных пунктах полуострова. При этом оккупационные так называемые "власти" ничего не комментировали по поводу ночных взрывов.

Напомним, американский генерал Бен Ходжес заявил, что если у украинских военных будут дальнобойные ракеты, им, вероятно, будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета 2023. При таком условии прогнать врага с востока Украины возможно уже в следующем году или даже раньше.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в оккупированном Крыму утром 17 февраля прогремели звуки сильных взрывов. Пропагандисты и незаконные "власти" сообщили о ЧП на Балаклавской ТЭС и корабле в бухте Стрелецкой, однако пособники России убеждают в том, что никакого ущерба "бавовна" якобы не принесла.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны-участники Крымской платформы заявили, что никогда не признают попытку незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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