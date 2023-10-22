Друг Путина Шредер назвал войну в Украине 'роковой ошибкой' и заявил, что РФ не будет воевать с НАТО

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что его друг президент РФ Владимир Путин совершил "роковую ошибку", начав войну против Украины. В то же время, он выразил уверенность в том, что Россия не будет воевать с НАТО.

Соответствующие заявления эксканцлер озвучил в интервью изданию Berliner Zeitung. "Чего хотят россияне? Статус-кво на Донбассе и в Крыму. Ничего больше. Я считаю, что Путин совершил роковую ошибку, начав войну", – сказал он.

В то же время Шредер добавил: ему понятно, что Россия ощущает угрозу.

"Посмотрите: Турция – член НАТО. У нее есть ракеты, которые могут долететь непосредственно до Москвы. США хотели приблизить НАТО к западной границе России, например, с Украиной как новым членом. Все это чувствовалось как угроза для россиян. В этом есть и иррациональные аспекты. Я не буду этого отрицать. Россияне отреагировали смесью того и другого: страха и обороны", – сказал политик.

По его мнению, "никому в Польше, странах Балтии и, конечно, в Германии" не следует думать, "что им грозит опасность".

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"Россияне не начнут войну ни с одним членом НАТО", – считает Шредер.

Кроме того, он также прокомментировал курс нынешней главы МИД Германии Анналены Бербок. В частности, журналист указал, что она "хочет увлечь американцев", крупнейшего союзника Германии, на что Шредер ответил:

"Это может быть правдой. Я уже говорил: мы должны сохранить альянс, но не любой ценой. Мы проводили в значительной степени суверенную внешнюю политику. У нас больше этого нет".

Экс-канцлер также отверг, что РФ после поражений в Украине думает о нападении на НАТО.

"Вы серьезно считаете, что после катастрофы, которую россияне переживают в Украине со своей войной, они сейчас думают о нападении на Западную Европу?" – отметил он и добавил, что в Польше, с тех пор как она вступила в НАТО, "больше не чувствуют угрозы".

"Никто в России серьезно не думает о конфликте с НАТО", – заявил Шредер. Кроме того, он отметил, что никогда не получал от Путина заверения в том, что РФ не нападет на Украину.

В ответ на вопрос, не хочет ли экс-канцлер дистанцироваться от главы Кремля, который является военным преступником, Шредер сказал, что "общая жизнь так не работает". А свою дружбу с диктатором назвал "отношениями людей, имеющих разные взгляды".

"Совместная жизнь так не работает. Человеческие отношения так не работают. Я считаю, что то, что приказал Путин, неправильно. Я сказал это публично. Я не обязан делать это постоянно. Есть отношения между людьми, которые имеют разные взгляды. В моем случае с Владимиром Путиным это именно так", – сказал бывший канцлер Германии.

Он добавил, что "Россия остается Россией независимо от того, кто и как ею руководит", и Берлин якобы заинтересован в "поддержке экономических и политических отношений" со страной-агрессором, "даже если это тяжело".

"У нас есть это со многими государствами: с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциональному, как в случае с "зелеными" и Анналеной Бербок, то это неправильно", – сказал Шредер.

Отметим, в этом же интревью Шредер обвинил США в якобы срыве "мирных переговоров" между РФ и Украиной и заявил, что Киев якобы приглашал его в качестве посредника.

Как известно, Шредер, несмотря на военную агрессию РФ против Украины, продолжил занимать высокооплачиваемые должности в государственных концернах России. В июле 2022 года он посетил Москву и назвал ее "прекрасным городом".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В мае Шредера не позвали на юбилей Социал-демократической партии Герамании из-за его тесных связей с Путиным. Руководство СДПГ заявило, что присутствие экс-канцлера будет неуместным.

– На праздновании годовщины объединения Германии Шредера отсадили от других участников мероприятия, опять-таки из-за его дружбы с Путиным. Рядом с ним села только его жена.

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