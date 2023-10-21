Друг Путина Шредер обвинил США в срыве 'мирных переговоров' между Россией и Украиной

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, известный тесными связями с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, обвинил США в якобы срыве "мирных переговоров" между Россией и Украиной. Он заявил, что Киев якобы приглашал его в качестве посредника в такой коммуникации в начале полномасштабного вторжения.

Такое заявление немецкий политик сделал в интервью газете Berliner Zeitung. По его словам, в 2022 году Украине якобы нужен был человек, который мог стать посредником, который мог непосредственно передавать российскому президенту Путину те или иные послания.

"В 2022 году я получил запрос из Украины о том, могу ли я быть посредником между Россией и Украиной. Вопрос состоял в том, смогу ли я передать сообщение Путину", – сказал он.

Шредер отметил, что ему известен мирный план, состоявший из пяти пунктов. Первым пунктом этого плана является отказ Украины от членства в НАТО, второй – "двуязычие" Украины, третий – "автономия" Донбасса, четвертый – "гарантии безопасности" для Украины, и пятый пункт – переговоры по статусу Крыма.

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"Единственные, кто мог бы урегулировать войну по Украине, – это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили", – заявил Шредер.

На вопрос, можно ли доверят любым договоренностям с Россией, грубо нарушившей международное право и напавшим на Украину вопреки собственным обещаниям, бывший канцлер ответил, что Западной Европе "ничего не угрожает", потому что Россия не сможет победить НАТО.

Следует отметить, что Шредер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год. После того, как он был отстранен от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор поддерживает дружеские отношения с кремлевским диктатором.

Напомним, летом 2022 года Шредер приезжал в страну-агрессор Россию. Тогда же появилась информация, что экс-канцлер будет лоббировать тему мирных переговоров в пользу агрессора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер после поездки в Москву заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы желает переговоров и дипломатического разрешения войны в Украине.

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