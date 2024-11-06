'Другого действенного способа противодействовать противнику просто нет': в Генштабе объяснили создание новых бригад

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины объяснили необходимость создания новых бригад вместо пополнения старых. Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой подчеркнул, что такой подход необходим в контексте изменения ситуации на фронте.

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Об этом он сказал в комментарии OBOZ.UA. По словам Лиховия, в последнее время противник значительно увеличил свою численность, прибавив в свои ряды почти 100 тысяч новых лиц, а также расширил линию фронта.

Сейчас протяженность линии боевых столкновений составляет около 1300 км, что требует соответствующего усиления украинской обороны.

"Для того чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодняшний день мы имеем 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями", – пояснил спикер Генштаба.

По его словам, поскольку на некоторых участках фронта российские силы имеют численное преимущество в пять раз, подразделения ВСУ вынуждены мобилизовать дополнительные силы для укрепления обороны. В таких условиях создание новых бригад является единственным эффективным путем для того, чтобы закрыть весь фронт и не дать врагу прорваться.

"Поэтому когда в ходе боевых действий возникает угроза потери позиций и рубежей обороны определенных бригад, задействуется передислокация сюда отдельных батальонов других воинских частей. Это логический и нормируемый уставом способ действий по усилению обороны: когда на проблемных участках фронта есть угроза прорыва, на него переводятся подразделения с неатакованных участков. В условиях недостаточности сил и средств это оптимальный способ противодействия превосходящим силам противника. Таким образом, уменьшается риск прорыва", – отметил Лиховой.

В Генштабе также объяснили, что из-за ограниченности ресурсов пополнение бригад не может происходить мгновенно – новые подразделения нуждаются в адаптации и согласовании, на что необходимо время.

"Именно поэтому для усиления участка фронта, где возникает угроза прорыва, задействуют уже сложившееся подразделение, которое готово выполнить задачу в наиболее сжатые сроки. Кроме того, для ротации и замены уже существующих бригад также требуются бригады. Простым пополнением бригад, понесших значительные потери, тоже нельзя ограничиться – потому что они нуждаются в боевом слажении. Для их замены и вывода из района боевых действий нужны новые бригады", – добавил представитель Генштаба.

Напомним, с 1 ноября 2024 года в Украине продлен срок базовой общевойсковой подготовки новобранцев во всех учебных центрах Вооруженных сил. Теперь БЗИН мобилизованные будут проходить 1,5 месяца.

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