В Украине с 1 ноября увеличили продолжительность БОВП во всех учебных центрах: что изменилось

С 1 ноября 2024 года в Украине продлили срок базовой общевойсковой подготовки новобранцев во всех учебных центрах Вооруженных сил. Теперь БОВП мобилизованные будут проходить 1,5 месяца.

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Об этом OBOZ.UA сообщили собственные информированные источники. До 1 ноября на БОВП отводилось 30 дней.

Нововведение утверждено главнокомандующим ВСУ Александром Сырским после успешного пилотного проекта, который проводился на базе четырех ключевых учебных центров. Участие в нем приняли почти полтысячи новонабранных воинов.

Изменение сроков подготовки Генеральный штаб ВС Украины впервые анонсировал в сентябре. Новая программа была разработана в рамках инициативы "Сохранение жизни военнослужащих".

Усиленная БОВП предусматривает более длительные курсы тактической медицины, обширную огневой подготовку и проч.

На брифинге в конце октября в ГШ ВСУ сообщили, что инициатива также предусматривает:

– трансформирование системы подготовки инструкторов;

– смещение офицерских должностей преподавателей – сержантскими должностями;

– проведение адаптационного курса в воинских частях не только после БОВП, но и после профессиональной подготовки и подготовки сержантов.

Отметим, что на базовую общевойсковую подготовку в центрах при воинских частях попадают все мобилизованные. Там они учатся и теоретической (например, гуманитарному праву, минной безопасности, топографии и т.п.), и практической части (обращение с оружием, стрельбы, такмед).

В целом БОВП – это первичное обучение, фундамент качественной подготовки будущих специалистов. После него новобранцы направляются в воинскую часть или, при необходимости, проходят дополнительные профессиональные курсы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ноябре в Резерв+ началось бета-тестирование выдачи онлайн-отсрочек. Первыми протестировать новую услугу могут студенты и аспиранты, которые заполняли соответствующую форму.

– Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объясняла, что в приложении Резерв+ появятся три категории отсрочек: для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.

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