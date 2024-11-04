В Резерв+ начали тестирование онлайн-отсрочок: в Минобороны рассказали о порядке и процедуре

В Украине началось бета-тестирование выдачи онлайн-отсрочок в мобильном приложении Резерв+. Первыми протестировать новую услугу могут студенты и аспиранты, которые заполняли соответствующую форму.

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Кроме того, воспользоваться функциями нового сервиса могут люди с инвалидностью и многодетные. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

"Все делаем постепенно. На этот раз пуши не отправляем, так что ждите инструкции на своих почтах", – написала представительница оборонного ведомства.

Также она отметила, что если человек уже имеет отсрочку, то сможет ее продлить только после завершения ее действия, ведь не может быть двух активных отсрочок одновременно.

"Однако мы благодарны и тем, кто уже имеет отсрочку и также тестирует сервис. Ведь должны проверить, как отражается услуга у разных категорий граждан. Ждем вашего фидбека. И еще раз благодарим за помощь в цифровизации военного учета", – добавила Черногоренко.

До запуска услуги остались считанные дни, отметила замминистра.

Ранее Черногоренко рассказывала, что Минобороны уже протестировало функцию "внутренними ресурсами". Ожидается, что сервис по оформлению отсрочки заработает уже в ноябре 2024 года после обновления мобильного приложения "Резерв+".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель министра обороны уже объясняла, что с ноября в приложении "Резерв+" появятся три категории отсрочок. В частности, для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.

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