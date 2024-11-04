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В Резерв+ начали тестирование онлайн-отсрочок: в Минобороны рассказали о порядке и процедуре

Ольга Липич
War
1 минута
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В Резерв+ начали тестирование онлайн-отсрочок: в Минобороны рассказали о порядке и процедуре

В Украине началось бета-тестирование выдачи онлайн-отсрочок в мобильном приложении Резерв+. Первыми протестировать новую услугу могут студенты и аспиранты, которые заполняли соответствующую форму.

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Кроме того, воспользоваться функциями нового сервиса могут люди с инвалидностью и многодетные. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

"Все делаем постепенно. На этот раз пуши не отправляем, так что ждите инструкции на своих почтах", – написала представительница оборонного ведомства.

В Резерв+ начали тестирование онлайн-отсрочок: в Минобороны рассказали о порядке и процедуре

Также она отметила, что если человек уже имеет отсрочку, то сможет ее продлить только после завершения ее действия, ведь не может быть двух активных отсрочок одновременно.

"Однако мы благодарны и тем, кто уже имеет отсрочку и также тестирует сервис. Ведь должны проверить, как отражается услуга у разных категорий граждан. Ждем вашего фидбека. И еще раз благодарим за помощь в цифровизации военного учета", – добавила Черногоренко.

До запуска услуги остались считанные дни, отметила замминистра.

В Резерв+ начали тестирование онлайн-отсрочок: в Минобороны рассказали о порядке и процедуре

Ранее Черногоренко рассказывала, что Минобороны уже протестировало функцию "внутренними ресурсами". Ожидается, что сервис по оформлению отсрочки заработает уже в ноябре 2024 года после обновления мобильного приложения "Резерв+".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель министра обороны уже объясняла, что с ноября в приложении "Резерв+" появятся три категории отсрочок. В частности, для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.

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