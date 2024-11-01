В ноябре у Резерв+ появятся электронные отсрочки: стартовало бета-тестирование

Уже в ноябре 2024 года после последующего обновления мобильного приложения "Резерв+" заработает сервис по оформлению отсрочки. Министерство обороны запускает бета-тест указанной функции сервиса.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Она добавила, что Минобороны уже протестировало функцию "внутренними ресурсами".

"Теперь мы хотим проверить сервис вместе с пользователями Резерв+. Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что следует улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно скорее могли забыть об очередях в ТЦК и сборе бумажек каждые три месяца", – отметила госпожа Черногоренко.

Как объяснили в Минобороны, чтобы оформить онлайн-отсрочку, нужно в Резерв+ отправить запрос. Система сама проверит, имеет ли лицо право на отсрочку. Если да, то этот статус будет отображен в электронном военном документе.

Чтобы присоединиться к бета-тестированию, нужно заполнить форму по ссылке forms.office.com/e/e5u2HH2qeb. В тестировании могут участвовать:

многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;

люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение;

студенты и аспиранты, получающие последовательное образование (например, после бакалавра получают степень магистра или после магистра учатся на аспирантуре).

Соответственно, как уточнила Черногоренко, первыми электронные отсрочки получат многодетные родители, люди с инвалидностью, студенты и аспиранты.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно произошел взлом чат-ботов приложения "Резерв+". Минобороны Украины прокомментировало ситуацию, отметив, что мошенники воспользовались бывшими каналами технической поддержки приложения в Telegram для распространения фейкового бота. Однако данные пользователей остались в безопасности.

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