Мошенники 'взломали' бота приложения 'Резерв+' и украли данные украинцев: в Минобороны сделали заявление

Недавно в сети появились сообщения о возможном изломе чат-ботов приложения "Резерв+". Минобороны Украины прокомментировало ситуацию, отметив, что мошенники воспользовались бывшими каналами технической поддержки в Telegram для распространения фейкового бота, однако данные пользователей остались в безопасности.

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Об этом говорится в заявлении МОУ. Там отметили, что в мае, при запуске "Резерв+", для технической поддержки пользователей применялось несколько популярных платформ, включая Telegram.

Это было временным решением, позволяющим поддерживать удобную связь с пользователями на первых этапах работы приложения. Однако после детального анализа рисков было принято решение отказаться от Telegram как канала поддержки из-за возможных угроз безопасности данных.

"Чат-бот был удален из приложения, а также удален альфа-имя бота. Однако это создало возможность для пророссийских мошеннических групп, которые воспользовались бывшим альфа-именем для создания нового фейкового бота", – пояснили в Минобороны.

Отмечается, как только была обнаружена мошенническая активность, Министерство обороны оперативно обратилось в Telegram с запросом об удалении фейкового бота. Мошеннический аккаунт был быстро заблокирован, а его деятельность приостановлена.

"Важно подчеркнуть, что это никак не повлияло на безопасность приложения Резерв+. Все данные пользователей передаются в реестр Оберег исключительно в зашифрованном виде. Сам Резерв+ не хранит никаких данных о пользователях", – заверили в МОУ.

Команда специалистов работает круглосуточно, чтобы обеспечить максимальную защиту данных. Специалисты Минобороны также поддерживают непосредственный контакт с пользователями, обращавшимися с жалобами на мошеннические боты, и оперативно решают эти вопросы.

Минобороны предостерегает: официальная техническая поддержка не осуществляется через Telegram. Любые аккаунты или боты, имитирующие "Резерв+" в мессенджере, являются фейковыми. Пользователям рекомендуется не взаимодействовать с ними и проверять, используют ли они официальные каналы связи.

Напомним, у некоторых мужчин в Украине 18 октября появилась отсрочка от мобилизации до ее конца – такой статус граждане могли увидеть в приложении "Резерв+". Хотя это оказалось технической неисправностью, для некоторых категорий призывников, военнообязанных и резервистов возможность оформить отсрочку онлайн заработает до конца осени.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Черногоренко уже объясняла, что с ноября в приложении "Резерв+" появятся три категории отсрочок. В частности, для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.

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