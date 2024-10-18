В Минобороны рассказали, когда в 'Резерве+' заработает возможность оформить отсрочку онлайн

У некоторых мужчин в Украине 18 октября появилась отсрочка от мобилизации до ее конца – такой статус граждане могли увидеть в приложении "Резерв+". Хотя это оказалось технической неисправностью, для некоторых категорий призывников, военнообязанных и резервистов возможность оформить отсрочку онлайн заработает до конца осени.

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Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. В соцсети разгорелась дискуссия, почему функция недоступна всем.

"Друзья, мы так интенсивно готовились к новым релизам, что вылез баг. У некоторых пользователей появились отсрочки до конца мобилизации. Извините за неудобства. Нет, это не подарок команды "Резерв+" всем пользователям", – пояснила она.

По ее словам, речь идет только об отображении статуса мужчин именно в "Резерве+", а данные в реестре "Оберег" не изменялись. Команда Минобороны ошибку уже исправила.

"Чтобы увидеть свой актуальный статус, нажмите три точки и затем "Обновить документ". Спасибо, что быстро сигнализируете и сообщаете нам об этом", – подчеркнула Черногоренко.

Уже в комментариях она указала, что в настоящее время продолжается работа по автоматическим отсрочкам в приложении так, чтобы не нужно было подавать никаких документов – только заявку.

"Первые из них планируем уже этой осенью", – заверила представительница Минобороны.

Позже уточнила, что такая опция в "Резерве+", являющемся электронным кабинетом призывников, военнообязанных и резервистов, появится в первой декаде ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Черногоренко уже объясняла, что с ноября в приложении "Резерв+" появятся три категории отсрочек. В частности, для студентов дневной формы обучения, многодетных отцов и людей с инвалидностью.

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