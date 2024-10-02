В Украине с ноября отсрочку от мобилизации можно будет получить или продлить через 'Резерв+': разъяснение

Некоторые категории военнообязанных смогут получить отсрочку от мобилизации через систему Резерв+ вместо того, чтобы обращаться в ТЦК и подавать заявления лично. Эта услуга станет доступна уже в ноябре.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на конференции IT Arena 2024 27 сентября. Теперь те, кто имеет право на отсрочку, смогут сообщить об этом онлайн без необходимости писать заявления вручную или посещать ТЦК.

По словам Черногоренко, с ноября в приложении появятся три категории отсрочок:

для студентов дневной формы обучения,

многодетных родителей

лиц с инвалидностью.

Она добавила, что новая функция также упростит жизнь студентам, обучающимся за границей, поскольку отсрочку можно будет продлить онлайн, без лишней бюрократии.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?

Основания для получения отсрочки от мобилизации определены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно этой статье, не подлежат мобилизации следующие категории военнообязанных:

Забронированные работники.

Лица с инвалидностью, призывники, которые по заключению ВЛК непригодны или временно непригодны к службе.

Родители троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Одинокие родители, сами воспитывающие ребенка до 18 лет.

Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью до 18 лет или с тяжелыми болезнями, такими как ДЦП, онкология, или другие серьезные заболевания.

Лица, воспитывающие ребенка с серьезными травмами или потребностью в паллиативной помощи.

Родители взрослых детей с инвалидностью I или II группы.

Усыновители, опекуны детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Ухаживающие за больными родственниками, нуждающимися в постоянном уходе.

Лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью или ухаживающие за родителями с инвалидностью I или II группы.

Лица, которые заботятся о недееспособном человеке или ухаживают за инвалидом I или II группы, если нет других лиц по уходу.

Родители несовершеннолетних детей, если один из супругов проходит военную службу.

Народные депутаты, работники оборонных и силовых ведомств.

Студенты и научные работники дневной формы обучения.

Преподаватели и научные работники с ученым званием или степенью.

Родственники погибших или пропавших без вести во время АТО или войны с Россией.

Мужчины до 25 лет, прошедшие базовую военную подготовку.

Освобожденные из плена военные, находящиеся в запасе, но могут быть призваны по собственному желанию.

Эти категории имеют право на отсрочку от мобилизации по законодательству Украины.

Как оформить отсрочку от мобилизации?

Если призывник имеет основания для отсрочки, он должен подать заявление на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК, специально созданного по этим вопросам. К заявлению необходимо добавить подтверждающие документы или их заверенные копии. После подачи заявление должно быть зарегистрировано.

Отсрочку для забронированных работников оформляют государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, где они работают.

Решение об отсрочке принимает комиссия, созданная при территориальных центрах комплектования. Она должна рассмотреть заявление в течение 7 дней с момента подачи. После этого комиссия уведомляет призывника по телефону или присылает решение по почте вместе со справкой о сроке отсрочки.

При рассмотрении заявления об отсрочке военнообязанный не направляется на ВЛК и не может быть призван на службу.

Отсрочка предоставляется на период действия указа президента о мобилизации, то есть на три месяца, с возможностью продления на тот же срок. Министерство обороны планирует до конца года расширить функционал применения "Резерв+", чтобы упростить процесс получения отсрочки для военнообязанных.

В случае отказа оформить отсрочку, призывник получит письмо с указанием причин. Если он не согласен с решением, он может обжаловать его в суде.

Ранее сообщалось, что власти решили несколько скорректировать призывные процессы. Теперь украинских военнообязанных мужчин в возрасте от 50 лет будут мобилизовать только по "отдельному распоряжению". Подробности читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанный может обжаловать решение ТЦК, если военкомат отказывает в предоставлении отсрочки. Для этого необходимо обратиться в административный суд, причем немедленно, поскольку после вручения письменного отказа лицо может быть направлено на ВЛК и мобилизовано.