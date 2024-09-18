Можно ли обжаловать непредоставление отсрочки во время мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине идет полномасштабная война с РФ, и для защиты страны в Вооруженные силы в рамках всеобщей мобилизации призывают мужчин в возрасте 18-60 лет. В то же время некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от службы, в частности по состоянию здоровья или по определенным семейным обстоятельствам.

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Если гражданин принадлежит к одной из таких категорий, но ТЦК и СП отказывает ему в предоставлении отсрочки, он может обжаловать решение военкомата. Как это сделать, читайте в материале OBOZ.UA.

Как обжаловать отказ ТЦК в предоставлении отсрочки

В случае, если комиссия безосновательно отказывает удовлетворить заявление об отсрочке, необходимо обратиться в административный суд с иском об обжаловании такого решения. Сделать это желательно немедленно, поскольку после вручения письменного отказа гражданин может быть направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) и мобилизован.

После прохождения ВЛК восстановить права будет уже фактически невозможно, поскольку лицо будет находиться на военной службе и увольнение в таком случае возможно только путем отмены приказа о мобилизации.

Следовательно, после получения письменного отказа в предоставлении отсрочки необходимо готовить документы и материалы для составления искового заявления в административный суд по месту нахождения ответчика или истца.

После подачи искового заявления в административный суд должно быть открыто производство по делу. В результате судебного процесса истец получает решение суда с отметкой о вступлении в законную силу; судебное решение должно быть исполнено.

Суд должен рассмотреть дело и принять в течение двух месяцев с момента открытия производства по делу, решение суда вступает в законную силу через 30 дней.

Как избежать мобилизации при рассмотрении иска

Чтобы избежать мобилизации на время рассмотрения такого административного дела, следует одновременно подать в суд заявление об обеспечении иска. В ней можно попросить суд запретить ТЦК совершать действия, связанные с принятием приказа о призыве, пока решение суда не вступит в законную силу.

Своим определением суд может запретить совершать такие действия. Если же такое заявление не будет подано, лицо могут мобилизовать и оно приобретет новый юридический статус – военнослужащего.

Это сделает невозможным реализацию права на отсрочку и выполнение решения суда, принятого в пользу истца, поскольку предоставление отсрочки лицу, уже военнослужащему, невозможно.

Советы юриста на случай отказа в предоставлении отсрочки

Как рассказал адвокат Ярослав Гришин, ТЦК, ссылаясь на постановление Кабмина №560, не может отказать в предоставлении отсрочки по какой-либо причине, поскольку этот нормативный акт не устанавливает конкретных оснований для этого.

"Но есть закон, в котором прописано совершенно четко и ясно, какие лица имеют право на отсрочку, отсрочку от призыва. Это инвалиды II-III группы; это аспиранты; мужчины, имеющие троих и более детей, детей инвалидов; некоторые другие категории людей .И этот подзаконный акт априори не может нарушать нормы закона – это 100% основание, чтобы получить отсрочку Комиссия не может нарушать эти нормы закона. -какой", – сказал специалист.

По его словам, указанным категориям ТЦК не имеет права им отказать, однако если такие случаи будут, то они имеют 100-процентную гарантию судебного обжалования. Также можно подавать заявление о преступлении, привлекать членов и главу комиссии к ответственности за нарушение норм закона.

"У комиссии нет такого, что "этому дам, потому что хороший парень, а этому – не дам отсрочку". Нет такого. Если есть обоснованный документ, обоснованный правовой статус, то комиссия обязана рассмотреть и предоставить отсрочку", – сказал Гришин.

Юрист также посоветовал тем, кто получил отказ, не проходить ВЛК, а написать заявление на имя главы комиссии, приобщить к нему все документы и лучше, чтобы они были удостоверены нотариально.

"И ждать решения комиссии. И не проходить ВЛК до получения решения", – сказал он.