Кто может получить отсрочку от мобилизации с 1 сентября: названы все категории

Страна-агрессор РФ продолжает вести полномасштабную войну против Украины, из-за чего в нашей стране продолжается всеобщая мобилизация. Мужчин 18-60 лет призывают в армию для защиты страны от оккупантов, в то же время некоторые категории граждан имеют право на отсрочку.

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Основанием для предоставления отсрочки, в частности, могут быть определенные семейные обстоятельства или получение образования. Кто может получить отсрочку от мобилизации с 1 сентября, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто в Украине имеет право на отсрочку от мобилизации

Основания для отсрочки военнообязанным гражданам определены статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В целом, такое право предусмотрено для следующих категорий граждан:

– забронированные на период мобилизации и военное время, состоящие на специальном военном учете;

– женщины и мужчины, имеющие троих и более детей до 18 лет, либо самостоятельно воспитывающие и содерживающие ребенка до 18 лет, либо воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, либо на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, или те, кто является усыновителями ребенка до 18 лет;

– мужчины и женщины, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, своим отцом и матерью, которые по заключению МСЭК нуждаются в постоянном уходе, или имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, или с инвалидностью III группы (при наличии определенных заболеваний);

– опекуны лица, признанного судом недееспособным;

– мужчины и женщины, имеющие одного из своих родителей или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

– члены семьи второй степени родства (родные братья и сестры, бабушка и дед, внуки) лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за таким лицом с инвалидностью;

– соискатели образования и работники учебных заведений по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Также право на отсрочку имеют родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, лица, признанные непригодными к военной службе, женщины и мужчины на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, некоторые категории государственных служащих и другие лица, предусмотренные в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как оформить отсрочку от мобилизации

Чтобы оформить отсрочку, необходимо собрать пакет документов, определенных постановлением Кабмина от 16 мая 2024 № 560.

Их необходимо подать вместе с заявлением в ТЦК и СП, где военнообязанный состоит на учете.

Отметим, накануне Минсоцполитики сообщило, что правительство внесло изменения в Порядок мобилизации военнообязанных граждан, которые ухаживают или содержат больных или лиц с инвалидностью.

В частности, Кабмин пересмотрел документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, удерживающих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими. Теперь эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающие факт содержания или ухода, разграничены.

Такую информацию отмечают только военнообязанные, осуществляющие уход за больными родителями жены. ТЦК будут проверять ее по данным государственных реестров.

Кроме того, военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода. По закону, взрослые дети, не имеющие нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

Этим же постановлением изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

А лицам, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность ухода другими членами семьи.

Напомним, согласно постановлению № 560, запрещено призывать лицо на период рассмотрения его заявления о предоставлении отсрочки.

В то же время граждане, имеющие право на отсрочку и должным образом оформившие ее в ТЦК, во время проведения общей мобилизации могут быть приняты на военную службу по контракту по собственному желанию.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Кабмин внес изменения в постановление №560, упростив некоторые нормы по получению отсрочки для отдельных категорий лиц.

Кроме того, в приложении "Резерв+" ожидается появление функции автоматической подачи заявления на отсрочку. В первую очередь речь идет о людях, имеющих троих детей или опекунов; людей с инвалидностью; студентов очной формы, для которых это первое высшее образование.

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