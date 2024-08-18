Как получить отсрочку от мобилизации: в ТЦК назвали все возможные основания

В Украине идет полномасштабная война с РФ, поэтому для защиты от российской агрессии мужчин 18-60 лет призывают в армию. Законом о мобилизации предусмотрены основания, по которым мужчины не могут принудительно забрать в армию.

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В частности, получить отсрочку от мобилизации можно по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, в случае обучения или профессиональной деятельности. Детальнее читайте в материале OBOZ.UA.

Кто может получить отсрочку от мобилизации

Военнообязанные граждане Украины могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации при наличии определенных оснований, рассказал на брифинге старший офицер юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрий Молот.

По его словам, общими основаниями являются семейные обстоятельства, а именно:

– содержание трех и более детей младше 18 лет;

– статус одинокого отца или матери;

– содержание лица с инвалидностью;

– уход за членами семьи, нуждающимися в решении МСЭК или ВЛК;

– опекунство над лицом, признанным лицом недееспособным;

– наличие близких родственников, погибших или пропавших без вести во время АТО, ООС, полномасштабного российского вторжения.

Кроме того, получить отсрочку могут родственники военнопленных при наличии подтверждающего документа.

Также отсрочку можно по состоянию здоровья в случае временной непригодности к военной службе по решению МСЭК соответствующего ТЦК или при наличии инвалидности 1-й, 2-й или 3-й группы.

"Также это обучение, а именно – получение профессионального образования предвысшего или высшего, обучение в аспирантуре или докторантуре. Также основанием для отсрочки является профессиональная деятельность: работа на предприятиях критической инфраструктуры, важные занятия в сфере обороны Украины. Также это научно-педагогические работники заведений высшей и высшего образования", – рассказал Дмитрий Молот.

Могут мобилизовать после подачи заявления об отсрочке

Для получения отсрочки потребуется пакет документов. Его необходимо подать вместе с заявлением установленного образца в ТЦК, где военнообязанный состоит на учете.

Дмитрий Молот также напомнил, что мобилизационное постановление Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года запрещает совершать какие-либо действия по призыву на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки.

"Такое лицо до вынесения решения о получении или неполучении отсрочки не подлежит призыву в Вооруженные силы Украины", – сказал он.

Представитель ТЦК также сообщил, что в Житомирской области отсрочку с начала мобилизации получили 16% от общего количества военнообязанных.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Кабмин внес изменения в постановление № 560, упростив некоторые нормы по отсрочке для отдельных категорий граждан. Кардинальных изменений не вносили, но есть некоторые положительные моменты, отметили в Верховной Раде.

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