Кабмин упростил некоторые нормы по отсрочке от мобилизации отдельным категориям граждан: что известно

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период". В частности, были упрощены некоторые нормы по отсрочке от мобилизации отдельным категориям граждан.

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Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он отметил, что кардинальных изменений Кабмин не вносил, но есть некоторые положительные моменты.

"Сегодня на заседании Правительство внесло изменения в уже противоречащее закону скандальное постановление №560. Я неоднократно поднимал этот вопрос в Раде и обращался к правительству, чтобы были исправлены нормы по отсрочке для многодетных родителей, а также по уходу за людьми с инвалидностью", – пишет Гончаренко.

В частности, Кабмин упростил следующие нормы:

Комиссия должна установить факт ухода за 10 дней, в то время как раньше не было четко определенного срока. Это ускорит работу комиссии.

Упрощен порядок ухода для военнообязанных за близкими родственниками первой группы родства (родители, жена, дети) — теперь им не нужно указывать на отсутствие других членов семьи.

В то же время для военнообязанных, ухаживающих за родственниками второй группы родства (родители жены), следует указывать на отсутствие других членов семьи.

Заявления об установлении факта ухода подаются непосредственно в исполкомы и советы. Теперь подтверждением ухода является акт, и не нужно давать свидетелей или другие неопределенные доказательства.

Для военнообязанных, которые содержат троих детей, норма об усыновлении остается, но теперь достаточно подать решение суда, поскольку раньше нужно было ожидать новое исправленное свидетельство о рождении.

Для получения отсрочки о содержании троих детей в случае развода родителей место жительства ребенка с отцом нужно устанавливать только через решение суда.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей и не обновившие свои военно-учетные данные, не смогут получить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. В международных почтовых отправлениях эти документы не будут пересылаться.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду подали на рассмотрение законопроект №11379-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины о прохождении военной службы во время мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста ". Цель документа – устранить некоторые правовые коллизии, возникшие при принятии нового закона о мобилизации.

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