Мобилизация для тех, кому до 25 лет: кто может быть призван в армию и изменят ли для них законодательство

В Верховную Раду подан на рассмотрение законопроект № 11379-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины о прохождении военной службы во время мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста". Цель документа – устранить некоторые правовые коллизии, возникшие после принятия нового закона о мобилизации. Какие именно и кто из мужчин призывного возраста может получить повестку в ТЦК, рассказывает OBOZ.UA.

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Кто из призывников до 25 лет подлежит мобилизации

Закон № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", вступивший в силу 18 мая, предполагает в том числе, что мужчины призывного возраста (от 18 до 25 лет) не подлежат мобилизации.

Однако за три месяца было довольно много случаев, когда ТЦК прекрасно мобилизовали лиц в возрасте до 25 лет, ссылаясь на нормы других законов. В частности, мобилизации до сих пор подлежат следующие категории:

– мужчина прошел срочную службу в мирное время;

– окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

– признан ВЛК ограниченно годным, то есть непригодным к срочной службе в мирное время и пригодным – в военное.

Одним словом, возникла правовая коллизия. Ее начали решать 8 июля, когда был зарегистрирован первый законопроект на данную тему. Впрочем, он даже не дошел до рассмотрения, как и два последующих – против них выступили Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ (документы предполагали четко следовать принципу: до 25 лет никого не призывать). Но у четвертого законопроекта, который разработал парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, похоже, есть все шансы.

"Вопрос сейчас решен на уровне комитета, законопроект мы приняли за основу 5 августа. На следующий день рекомендовали руководству Верховной Рады принять его за основу в целом. С 8 августа документ ожидает рассмотрения в других парламентских комитетах", – говорит секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Кое-кто сможет демобилизироваться

Законопроект № 11379-д четко отвечает на вопрос, кто является мужчиной призывного возраста, а кто нет.

"Служба в армии – это определенный социальный лифт для многих молодых людей, особенно из сельской местности: можно устроиться потом в полицию и так далее. И если он пошел служить в 18 лет, например в 2020 году, ему сейчас 22 года. Но он уже не призывник, он – военнообязанный. То же самое и мужчины, которые окончили военную кафедру (я уже не говорю про военные вузы). Они вообще никакие не призывники, а офицеры запаса. Естественно, они подлежат мобилизации. И в этом вопросе не должно быть никаких спекуляций", – поясняет в комментарии OBOZ.UA член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

А вот граждане, признанные ранее ограниченно годными, то есть непригодными к срочной службе в мирное время и пригодными в военное, оказались в подвешенном состоянии. С апреля 2024 года статус "ограниченно годный" отменен, и люди, которые его имели, во время войны становятся военнообязанными, даже если им меньше 25 лет. Но тут нарушается правило "закон обратной силы не имеет".

"По нашему законопроекту эта категория лиц не может подлежать мобилизации до достижении ими 25 лет. Те из них, которые были мобилизованы (а это на данный момент несколько сотен человек), подлежат увольнению с военной службы. Впрочем, это по их желанию. Не захотят – будут служить дальше", – говорит Федор Вениславский.

На вопрос OBOZ.UA "Если такой человек сейчас уволится с военной службы, а через год ему исполнится 25 лет, то мобилизуют ли его снова?" народный депутат говорит: "Да, конечно".

Одним словом, если новый законопроект будет принят, то мобилизации не будут подлежать те мужчины в возрасте до 25 лет, кто не служил срочную службу, не учился на военной кафедре и имел статус "ограниченно годен" (военнообязанные данной категории затем должны пройти ВЛК и уточнить свой статус). А другие категории уже перестанут иметь статус призывников, со всеми вытекающими.

Кстати, из-за мобилизации лиц, не достигших возраста 25 лет, в обществе начали муссироваться слухи о том, что власти готовят новое снижение порога призывного возраста (в этом году он был снижен с 27 до 25 лет). Но это не так.

"Есть общая консолидированная позиция президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Министерства обороны – снижение призывного возраста ниже 25 лет не рассматривается", – говорит Федор Вениславский.