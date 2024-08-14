Украинцам за границей, которые не обновили учетные данные, не будут выдавать водительские удостоверения – постановление Кабмина

Украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и не обновили свои военно-учетные данные, не смогут получить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. В международных почтовых отправлениях эти документы не будут пересылаться.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №918 от 13 августа 2024 г. Соответствующая норма будет действовать в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

"Удостоверения водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, изготовленные на бланке, заказанные средствами электронного кабинета водителя функциональной подсистемы единой информационной системы МВД или средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія, гражданам Украины 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из военного учета или об уточнении (обновлении) персональных данных, в международных почтовых отправлениях не пересылаются", – говорится в постановлении.

Напомним, 24 июля в ГП "Документ" сообщили, что зарубежные филиалы возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для мужчин с обязательной верификацией через приложение "Резерв+" и подтверждением действительных военно-учетных документов. Подать заявления можно в городах Германии, Польше, Испании, Чехии, Словакии и Италии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Верховную Раду подали на рассмотрение законопроект №11379-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины о прохождении военной службы во время мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста". Цель документа – устранить некоторые правовые коллизии, возникшие при принятии нового закона о мобилизации.

– В случае потери военного билета или удостоверения офицера гражданам необходимо срочно обратиться к непосредственному командиру с рапортом и пояснениями обстоятельств потери документа. После этого командир воинской части назначит служебное расследование.

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