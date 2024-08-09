Что делать при потере военного билета: разъяснение ТЦК

В ТЦК объяснили, что делать в случае потери военного билета или удостоверения офицера. Сначала нужно срочно обратиться к непосредственному командиру с рапортом и пояснениями обстоятельств потери документа.

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После этого командир воинской части назначит служебное расследование. Соответствующее разъяснение опубликовал Херсонский областной ТЦК и СП.

Так, в случае потери военного билета или удостоверения офицера следует немедленно обратиться к непосредственному командиру с рапортом и добавить пояснения, в которых указать обстоятельства потери документа.

После проведения расследования следует собрать пакет документов, в который войдут:

заявление/рапорт с указанием обстоятельств утраты документа и просьбой о его повторной выдаче

паспорт

матовое фото 3×4 см без уголка

поврежденный документ или его остатки (если есть)

выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ потерян).

Этот пакет документов следует направить в ТЦК и СП, где вы состоите на учете, ведь только начальник ТЦК и СП уполномочен повторно выдать военный билет или удостоверение офицера.

Напомним, потеря военного билета в Украине может привести к серьезным штрафным санкциям, составляющим от 510 до 1700 гривен. Для восстановления документа лицо должно обратиться в соответствующие военные органы, что должно быть сделано в течение 6 месяцев с момента потери.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины и женщины в Украине в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Те, кто это сделал, не столкнутся с изменениями, а те, кто не обновил данные, должны заплатить штраф, не освобождающий от мобилизации.

Проверить наличие штрафа за нарушение военного учета, в том числе за необновление данных в ТЦК, можно через мобильное приложение и на сайте Действие. Но штрафы будут отражаться только в случае несвоевременной оплаты.

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