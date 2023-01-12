ДТЭК возобновил работу солнечной электростанции на освобожденной от оккупантов Херсонской области

Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция постепенно возобновляет производство электроэнергии в том числе для обеспечения потребностей окрестных населенных пунктов Херсонской области.

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Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Мы благодарны ВСУ за то, что на территории Трифоновской СЭС снова развевается украинский флаг. Со своей стороны мы прилагаем усилия для того, чтобы станция уже к началу весны могла работать на 70% от мощности. Ведь именно зеленая энергетика во время войны является важным элементом энергетической независимости и безопасности Украины", - заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Объемы генерации зеленой электроэнергии станцией не превышают 15% от ее установленной мощности (10 МВт).

Станция прекратила генерацию после оккупации. С тех пор и до момента освобождения Вооруженными силами Украины станция попадала под российские обстрелы. Часть солнечных панелей была украдена русскими военными.

В результате предварительных осмотров повреждено около 20% солнечных панелей. Кроме того, из-за повреждений сети есть определенные ограничения по принятию большего объема электроэнергии и местный оператор системы распределения - Херсоноблэнерго.

ДТЭК ВИЭ продолжает оценку повреждений станции, поскольку еще не вся территория была проверена саперами на наличие мин или других взрывоопасных веществ.