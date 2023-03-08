Дуда: Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 в составе международной коалиции

Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 в составе международной коалиции. В будущем Украина получит самолеты F-16.

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Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN, пишет газета Wyborcza. По его словам, Украина нуждается в таких истребителях.

"Остальные МиГ-29, которые есть у нас в Польше и которые сейчас несут службу в наших ВВС, – мы готовы поставить эти самолеты и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно", – сказал Дуда.

Дуда считает, что украинские Вооруженные силы в будущем захотят стремиться к стандартам НАТО и будут использовать F-16.

"Так что подготовка украинских пилотов важна и очень нужна", – добавил польский лидер.

В то же время, ссылаясь на слова президента Украины Владимира Зеленского, сейчас Украина нуждается в артиллерии.

Как известно, ранее Дуда сказал, что отправка самолетов F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Он также подчеркнул, что истребители "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

Как сообщал OBOZREVATEL, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители F-16. Однако такое решение должны поддержать партнеры из НАТО.

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